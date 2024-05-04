https://ria.ru/20240504/ucheniya-1943876869.html

Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией

Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией - РИА Новости, 04.05.2024

Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией

Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, ее вероятность продолжает повышаться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:17

2024-05-04T18:17

2024-05-04T18:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

вашингтон (штат)

дмитрий тренин

мария захарова

нато

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, ее вероятность продолжает повышаться, заявил РИА Новости профессор-исследователь факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, советник исполнительного директора Фонда Горчакова Дмитрий Тренин. "Учения НАТО - часть подготовки стран блока к войне с Россией. Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться", - заявил Тренин агентству. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО Steadfast Defender указывают на то, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с РФ. Он отметил, что Вашингтон, как "хозяин", стремится переложить максимум бремени по противоборству с Россией на европейских союзников. "Европейцы, в свою очередь, пытаются самоутвердиться в ходе конфликта с Россией, а состояние на грани непосредственной войны с Россией этому способствует", - считает Тренин. Он отметил также, что кроме США и западных ВПК, выгоду из конфликта "извлекают глобалистские элиты Европы, использующие войну как средство подавления несогласных и укрепления собственной власти". Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В маневрах задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.

https://ria.ru/20240504/nato-1943825241.html

https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html

россия

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вашингтон (штат), дмитрий тренин, мария захарова, нато, высшая школа экономики (вшэ)