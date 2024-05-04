https://ria.ru/20240504/ucheniya-1943876869.html
Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией
Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией - РИА Новости, 04.05.2024
Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией
Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, ее вероятность продолжает повышаться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:17
2024-05-04T18:17
2024-05-04T18:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
вашингтон (штат)
дмитрий тренин
мария захарова
нато
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, ее вероятность продолжает повышаться, заявил РИА Новости профессор-исследователь факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, советник исполнительного директора Фонда Горчакова Дмитрий Тренин. "Учения НАТО - часть подготовки стран блока к войне с Россией. Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться", - заявил Тренин агентству. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО Steadfast Defender указывают на то, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с РФ. Он отметил, что Вашингтон, как "хозяин", стремится переложить максимум бремени по противоборству с Россией на европейских союзников. "Европейцы, в свою очередь, пытаются самоутвердиться в ходе конфликта с Россией, а состояние на грани непосредственной войны с Россией этому способствует", - считает Тренин. Он отметил также, что кроме США и западных ВПК, выгоду из конфликта "извлекают глобалистские элиты Европы, использующие войну как средство подавления несогласных и укрепления собственной власти". Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В маневрах задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://ria.ru/20240504/nato-1943825241.html
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россия, украина, вашингтон (штат), дмитрий тренин, мария захарова, нато, высшая школа экономики (вшэ)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Тренин, Мария Захарова, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт назвал учения НАТО частью подготовки к войне с Россией
Эксперт Тренин: учения НАТО являются частью подготовки к войне с Россией