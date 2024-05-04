https://ria.ru/20240504/tsru-1943869747.html

"Все уже известно". В США заявили об операции ЦРУ у границ России

"Все уже известно". В США заявили об операции ЦРУ у границ России - РИА Новости, 04.05.2024

"Все уже известно". В США заявили об операции ЦРУ у границ России

Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:18

2024-05-04T17:18

2024-05-04T17:32

в мире

грузия

сша

тбилиси

скотт риттер

владимир путин

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."(Беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) будут и дальше идти по нарастающей. Насилие продолжится летом и осенью. Идея состоит в том, чтобы привести партию "Грузинская мечта" к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх. Сейчас мы буквально в прямом эфире наблюдаем за переворотом, который пытается осуществить ЦРУ", — считает эксперт.Как отметил Риттер, полиция в данном случае действует осторожно, но ее все равно забрасывают камнями. Это может привести к эскалации противостояния, спрогнозировал он.По словам бывшего американского разведчика, такой же сценарий ЦРУ мечтает воплотить в жизнь в Москве.Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые пришлось разгонять полиции. Позднее власти отозвали документ. Третьего апреля 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним. Первого мая парламент принял его во втором чтении.После этого акции протестов в Тбилиси возобновились. По мнению оппозиции, закон является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие утверждения абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Соединенные Штаты поддерживают цветные революции, дестабилизирующие международную обстановку. Глава государства напомнил, что именно госпереворот 2014 года в Киеве и привел к нынешнему украинскому кризису. Это также внесло дополнительный вклад в деградацию российско-американских отношений, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

грузия

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в мире, грузия, сша, тбилиси, скотт риттер, владимир путин, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)