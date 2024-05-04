https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html
У военкомата в Закарпатской области произошла стрельба
У военкомата в Закарпатской области произошла стрельба - РИА Новости, 04.05.2024
У военкомата в Закарпатской области произошла стрельба
У военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:14
2024-05-04T10:14
2024-05-04T13:54
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "В Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине. — Прим. ред.) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться. Ожидаем официальную информацию", — уточнили в материале. Украинское издание "Страна" уточнило, что речь идет о военкомате, расположенном в городе Виноградов. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара."Протестующие принесли к зданию военкомата шины и подвезли поврежденные автомобили", — сообщило издание. Позже полиция Виноградова сообщила, что расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками военкомата. По их данным, десять человек нарушали публичный порядок, совершив "хулиганские действия", на которые сотрудники военкомата отреагировали "упреждающими выстрелами". "Конфликт по данному поводу исчерпан. Никто не пострадал. Виновным (в беспорядках. — Прим. ред.) грозит заключение сроком до семи лет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
У военкомата в Закарпатской области произошла стрельба
У военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области произошла стрельба
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У военкомата в городе Виноградов в Закарпатской области на Украине произошла стрельба, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
«
"В Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине. — Прим. ред.) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата. На видео слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться. Ожидаем официальную информацию", — уточнили в материале.
Украинское издание "Страна" уточнило, что речь идет о военкомате, расположенном в городе Виноградов. Жители возмутились, что военкомы забрали их односельчанина прямо с базара.
"Протестующие принесли к зданию военкомата шины и подвезли поврежденные автомобили", — сообщило издание.
Позже полиция Виноградова сообщила, что расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками военкомата. По их данным, десять человек нарушали публичный порядок, совершив "хулиганские действия", на которые сотрудники военкомата отреагировали "упреждающими выстрелами".
«
"Конфликт по данному поводу исчерпан. Никто не пострадал. Виновным (в беспорядках. — Прим. ред.) грозит заключение сроком до семи лет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.