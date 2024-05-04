https://ria.ru/20240504/trassa-1943842652.html

Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков

Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков - РИА Новости, 04.05.2024

Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков

Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, ранее закрытый для грузовиков из-за гололёда и снега, вновь открыт, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:23

2024-05-04T14:23

2024-05-04T14:23

происшествия

екатеринбург

свердловская область

пермь

гибдд мвд рф

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, ранее закрытый для грузовиков из-за гололёда и снега, вновь открыт, сообщает пресс-служба свердловского управления ГИБДД. В пятницу участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, от Ачинского района Свердловской области до столицы Урала, временно перекрыли для грузового транспорта из-за обильного снега и гололёда. "Движение грузового транспорта возобновлено, ограничения сняты", – говорится в сообщении. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС". Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, пермь, гибдд мвд рф, гидрометцентр