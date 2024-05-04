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Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков - РИА Новости, 04.05.2024
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14:23 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/trassa-1943842652.html
Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков
Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков - РИА Новости, 04.05.2024
Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков
Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, ранее закрытый для грузовиков из-за гололёда и снега, вновь открыт, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:23
2024-05-04T14:23
происшествия
екатеринбург
свердловская область
пермь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, ранее закрытый для грузовиков из-за гололёда и снега, вновь открыт, сообщает пресс-служба свердловского управления ГИБДД. В пятницу участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, от Ачинского района Свердловской области до столицы Урала, временно перекрыли для грузового транспорта из-за обильного снега и гололёда. "Движение грузового транспорта возобновлено, ограничения сняты", – говорится в сообщении. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС". Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, пермь, гибдд мвд рф, гидрометцентр
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Пермь, ГИБДД МВД РФ, Гидрометцентр
Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для грузовиков

Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения грузовиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, ранее закрытый для грузовиков из-за гололёда и снега, вновь открыт, сообщает пресс-служба свердловского управления ГИБДД.
В пятницу участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург с 162-го по 352-й километры, от Ачинского района Свердловской области до столицы Урала, временно перекрыли для грузового транспорта из-за обильного снега и гололёда.
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"Движение грузового транспорта возобновлено, ограничения сняты", – говорится в сообщении.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС".
Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
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