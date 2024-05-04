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Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями - РИА Новости, 04.05.2024
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14:29 04.05.2024 (обновлено: 14:42 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/transport-1943843342.html
Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями
Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями - РИА Новости, 04.05.2024
Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями
Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:29
2024-05-04T14:42
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
северный речной вокзал
пасха
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Московский транспорт участвует в важных праздниках. Мы украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. К Пасхе разместим инсталляции около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, сфотографироваться с ними можно до 6 мая", — рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что транспорт украсят в преддверии светлого праздника Пасхи впервые. Около станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии (выход 1) уже установили пасхальную инсталляцию, а на "Краснопресненской" (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала они появятся в ближайшее время. Символ Пасхи оформлен 8000 декоративными цветами.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , северный речной вокзал, пасха
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Северный Речной вокзал, Пасха
Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями

Ликсутов: московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц

© Пресс-служба правительства МосквыПасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
© Пресс-служба правительства Москвы
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"Московский транспорт участвует в важных праздниках. Мы украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. К Пасхе разместим инсталляции около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, сфотографироваться с ними можно до 6 мая", — рассказал Ликсутов.
© Пресс-служба правительства МосквыПасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
© Пресс-служба правительства Москвы
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
Заммэра отметил, что транспорт украсят в преддверии светлого праздника Пасхи впервые. Около станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии (выход 1) уже установили пасхальную инсталляцию, а на "Краснопресненской" (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала они появятся в ближайшее время. Символ Пасхи оформлен 8000 декоративными цветами.
Московское центральное кольцо - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСеверный Речной вокзалПасха
 
 
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