Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями
Ликсутов: московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц
© Пресс-служба правительства МосквыПасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
© Пресс-служба правительства Москвы
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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"Московский транспорт участвует в важных праздниках. Мы украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. К Пасхе разместим инсталляции около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, сфотографироваться с ними можно до 6 мая", — рассказал Ликсутов.
© Пресс-служба правительства МосквыПасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
© Пресс-служба правительства Москвы
Пасхальные украшения на станции Трубная московского метрополитена
Заммэра отметил, что транспорт украсят в преддверии светлого праздника Пасхи впервые. Около станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии (выход 1) уже установили пасхальную инсталляцию, а на "Краснопресненской" (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала они появятся в ближайшее время. Символ Пасхи оформлен 8000 декоративными цветами.
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