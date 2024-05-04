https://ria.ru/20240504/transport-1943843342.html

Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями

Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями - РИА Новости, 04.05.2024

Московский транспорт впервые украсят к Пасхе тематическими инсталляциями

Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:29

2024-05-04T14:29

2024-05-04T14:42

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

северный речной вокзал

пасха

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский транспорт впервые украсят к Пасхе инсталляциями в виде яиц, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Московский транспорт участвует в важных праздниках. Мы украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. К Пасхе разместим инсталляции около двух центральных станций метро и на Северном речном вокзале, сфотографироваться с ними можно до 6 мая", — рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что транспорт украсят в преддверии светлого праздника Пасхи впервые. Около станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии (выход 1) уже установили пасхальную инсталляцию, а на "Краснопресненской" (выход 1) и перед зданием Северного речного вокзала они появятся в ближайшее время. Символ Пасхи оформлен 8000 декоративными цветами.

https://ria.ru/20240503/mtsk-1943692982.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , северный речной вокзал, пасха