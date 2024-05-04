СМИ: Трамп разработал "секретный" план завершения конфликта на Украине
Telegraph: Дональд Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
© AP Photo / Chris Seward
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
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"Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — говорится в публикации.
Как заявил источник, Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". По его данным, бывший президент в ходе предвыборной кампании планирует ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей в США, которые выступают за его мирное разрешение.
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Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
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