https://ria.ru/20240504/tramp-1943790599.html

СМИ: Трамп разработал "секретный" план завершения конфликта на Украине

СМИ: Трамп разработал "секретный" план завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: Трамп разработал "секретный" план завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:46

2024-05-04T02:46

2024-05-04T06:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник."Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — говорится в публикации.Как заявил источник, Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". По его данным, бывший президент в ходе предвыборной кампании планирует ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей в США, которые выступают за его мирное разрешение.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240430/tramp-1943188481.html

https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков