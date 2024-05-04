https://ria.ru/20240504/tobol-1943805666.html

Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров - РИА Новости, 04.05.2024

Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 10 сантиметров и составляет 789 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:38

2024-05-04T08:38

2024-05-04T08:38

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 10 сантиметров и составляет 789 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров, на утро пятницы – 799 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 789 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 3 мая число подтопленных жилых домов в регионе снизилось до 602, остаются подтопленными 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.

https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024