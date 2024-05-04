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Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров - РИА Новости, 04.05.2024
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08:38 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/tobol-1943805666.html
Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров - РИА Новости, 04.05.2024
Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 10 сантиметров и составляет 789 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:38
2024-05-04T08:38
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 10 сантиметров и составляет 789 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров, на утро пятницы – 799 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 789 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 3 мая число подтопленных жилых домов в регионе снизилось до 602, остаются подтопленными 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.
https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html
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тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился до 789 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана за сутки снизился на десять сантиметров

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 10 сантиметров и составляет 789 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на среду на 08.00 (06.00 мск) – 825 сантиметров, на утро четверга - 812 сантиметров, на утро пятницы – 799 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля.
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой
1 мая, 11:53
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 789 сантиметров.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 3 мая число подтопленных жилых домов в регионе снизилось до 602, остаются подтопленными 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.
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ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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