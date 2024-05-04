https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

Памятники генералиссимусу будут сносить

Памятники генералиссимусу будут сносить - РИА Новости, 04.05.2024

Памятники генералиссимусу будут сносить

Вступление в должность избранного в январе президента Тайваня Лай Циндэ намечено только на 20 мая. А памятники по стране пообещали обрушить уже сейчас — речь о... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:11

аналитика

тайвань

китай

мао цзэдун

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Вступление в должность избранного в январе президента Тайваня Лай Циндэ намечено только на 20 мая. А памятники по стране пообещали обрушить уже сейчас — речь о памятниках умершему в 1975 году генералиссимусу Чан Кайши, тогда — президенту Тайваня.Объявил об этом департамент по правам человека и переходной юстиции. Памятникопад затронет более чем 760 статуй по всей стране, то есть все. И вполне понятна первая и очевидная реакция на такую новость: если где-то (в США несколько лет назад, и понятно, что на Украине) борются с памятниками, то это плохая примета для той страны, где борются и рушат. Далее там возможны большие жертвы.Иногда бывает полезно внятно проговаривать очевидные вещи типа того, почему именно не надо трогать памятники. Китайцы как в КНР, так и на Тайване дали нам неплохой материал для размышлений на эту тему, материал, копившийся более полувека.Сначала об очевидном: статуи ставят тем, кто очень многое совершил, но необязательно идеальным людям. Иначе даже святые — если почитать их жития — таковых могут не удостоиться (в основном из-за начала их биографии). Статуи стоят, чтобы мы помнили — такой человек был. И размышляли бы о том, как в биографиях людей смешиваются хорошие дела и не очень хорошие.Был ли Чан Кайши хорошим человеком? Да вовсе нет. В молодости, видимо, работал убийцей в одной из банд. По характеру был неприятен. Зверствовал: достаточно вспомнить массовые убийства коммунистов в момент захвата Чаном власти в 1927 году в Шанхае — и не только там. Да и вселение на Тайвань сопровождалось резней, за которую, собственно, сейчас и будут рушить памятники. С намеком на то, что на острове вообще возвращаться в Китай после Второй мировой не сильно хотели.Но Чан Кайши смог объединить развалившуюся после революции 1911 года страну — или ключевую часть ее. Он сумел не капитулировать перед японцами во время Второй мировой, держался до последнего, оттягивая этим японские силы от наших дальневосточных границ. Ну и остров Тайвань, куда ушли побежденные в 1949 году в гражданской войне силы во главе с Чаном, превратился во вполне процветающую территорию.А был ли хорошим человеком победивший его Мао Цзэдун? Да тоже не очень-то. Зверства, репрессии, бедствия от бесконечных его левацких экспериментов над миллионами людей — все было. Так же как и окончательное объединение Китая, без чего страна не стала бы той, что сейчас есть. Но вот памятники Мао не рушат, а Чану — как уже сказано.В чем же тогда разница между китайским материком и островом Тайвань? В том, что на последнем в 2016 году к власти пришли прозападные либералы и демократы и почти сразу же начали портить или ломать памятники. Таковых тогда было не 760, а около тысячи. Бесчинствовали примерно так же, как это делали (и продолжают) демократы из США. Ну и не забудем Украину.Есть важная особенность у идеологии, которую, как видим, там называют демократической или либеральной. Это ненависть полуграмотного человека к истории и культуре своей страны, с попытками бешеных идеологов расчистить национальную память до чистой таблички и написать на этой табличке что-то новое и прогрессивное, что предпишут демократы. И в этих своих судорогах они оказываются левее левых, то есть того же Мао.Кстати, у Мао ничего не вышло, китайская культура и история пережили целое десятилетие издевательств, но стираться и начинаться с нуля отказались. И памятники самому Мао, как уже сказано, стоят.Что касается параллелей между Тайванем и Украиной — да их сколько угодно. Для начала: готовящийся заступить на пост Лай Циндэ до смешного похож на Зеленского. До выборов, напомним, был готов хоть на присоединение острова к США. После поездки в Соединенные Штаты ему объяснили: никаких присоединений, никаких объявлений Тайваня отдельным государством. Когда потребуется, дадим свисток — и будет резня, а пока сидеть тихо. Ну можно злить и провоцировать Пекин, но умеренно.Еще одна украинская параллель: торговля, экономические связи. И по экспорту, и по импорту основным партнером Тайваня и сегодня остается Китай (да еще и — на втором месте — китайский Гонконг). То же по инвестициям Тайваня. То есть процветание его 23 миллионов жителей в первую очередь зависит никак не от США и прочего Запада.А помните разговоры, шедшие у нас годами, о том, что не надо обращать внимания на украинский злобный идиотизм, ведь первые два торговых партнера Украины годами были то Китай и Россия, то Россия и Китай. Так что куда эти украинцы денутся? А вот делись. Потому что идиотизм — это когда лишают исторической памяти и культуры (в общем, разума), а потом, беспамятных и злобных, швыряют в топку войны. Войны в данном случае китайцев против китайцев — при такой же поддержке со стороны Запада, что мы сегодня наблюдаем на Украине.

https://ria.ru/20240217/tayvan-1927967051.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942404769.html

https://ria.ru/20240428/politika-1942553011.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

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аналитика, тайвань, китай, мао цзэдун