https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html

ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом

ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом - РИА Новости, 04.05.2024

ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом

Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:45

2024-05-04T15:45

2024-05-04T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

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сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины.На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-мм управляемый снаряд "Краснополь". Этот снаряд наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями."Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", - сказали в ведомстве.

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россия

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Варвара Скокшина

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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ 2024-05-04T15:45 true PT0M24S

Уничтожение БМП Bradley в зоне СВО Минобороны России опубликовало кадры уничтожения БМП Бредли производства США поставляемых ВСУ. 2024-05-04T15:45 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сша