https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом - РИА Новости, 04.05.2024
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом
Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:45
2024-05-04T15:45
2024-05-04T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины.На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-мм управляемый снаряд "Краснополь". Этот снаряд наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями."Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
россия
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ
2024-05-04T15:45
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PT0M24S
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Уничтожение БМП Bradley в зоне СВО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения БМП Бредли производства США поставляемых ВСУ.
2024-05-04T15:45
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом
Минобороны: ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом "Краснополь"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины
.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-мм управляемый снаряд "Краснополь". Этот снаряд наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями.
"Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", - сказали в ведомстве.