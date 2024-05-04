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ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 04.05.2024 (обновлено: 16:18 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом - РИА Новости, 04.05.2024
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом
Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:45
2024-05-04T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины.На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-мм управляемый снаряд "Краснополь". Этот снаряд наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями."Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ
2024-05-04T15:45
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PT0M24S
Уничтожение БМП Bradley в зоне СВО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения БМП Бредли производства США поставляемых ВСУ.
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безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом

Минобороны: ВС России уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом "Краснополь"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-мм управляемый снаряд "Краснополь". Этот снаряд наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями.
"Военнослужащие-операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСША
 
 
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