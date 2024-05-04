Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
Греческий суд оправдал журналиста, раскрывшего секрет Благодатного огня
© РИА Новости / Вячеслав Татарковский | Перейти в медиабанкВерующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Афинский суд оправдал местного журналиста Димитриса Аликакоса, который назвал Благодатный огонь в Иерусалиме плодом человеческого вмешательства, пишет Greek Reporter.
О решении органа правосудия стало известно еще в марте.
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Как уточнило издание, Аликакос судился с Иерусалимским патриархатом в течение пяти лет. В 2019 году он опубликовал книгу "Искупление — о Святом Свете", где описал подробности схождения Благодатного огня. В ней, в частности, собраны свидетельства хранителей Гроба Господня и патриархов, имевших отношение к церемонии схождения огня. После этого Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес журналиста, обвинив в клевете.
Греческий журналист также выпустил ролик на YouTube, где хранитель и настоятель храма Гроба Господня архиепископ Исидор утверждает, что именно он зажигает Благодатный огонь.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая, накануне Пасхи. Его частицу передали делегации Фонда Андрея Первозванного для доставки в Россию.
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