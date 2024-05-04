https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html

Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня

Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня - РИА Новости, 04.05.2024

Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня

Афинский суд оправдал местного журналиста Димитриса Аликакоса, который назвал Благодатный огонь в Иерусалиме плодом человеческого вмешательства, пишет Greek... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:38

2024-05-04T19:38

2024-05-04T19:47

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Афинский суд оправдал местного журналиста Димитриса Аликакоса, который назвал Благодатный огонь в Иерусалиме плодом человеческого вмешательства, пишет Greek Reporter.О решении органа правосудия стало известно еще в марте.Как уточнило издание, Аликакос судился с Иерусалимским патриархатом в течение пяти лет. В 2019 году он опубликовал книгу "Искупление — о Святом Свете", где описал подробности схождения Благодатного огня. В ней, в частности, собраны свидетельства хранителей Гроба Господня и патриархов, имевших отношение к церемонии схождения огня. После этого Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес журналиста, обвинив в клевете.Греческий журналист также выпустил ролик на YouTube, где хранитель и настоятель храма Гроба Господня архиепископ Исидор утверждает, что именно он зажигает Благодатный огонь.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая, накануне Пасхи. Его частицу передали делегации Фонда Андрея Первозванного для доставки в Россию.

https://ria.ru/20240504/ogon-1943841469.html

https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1762906296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, иерусалим, греция, россия, пасха