Рейтинг@Mail.ru
Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/stantsii-1943880465.html
Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку
Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку - РИА Новости, 04.05.2024
Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку
Столичные станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии пятого... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:39
2024-05-04T18:39
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761967456_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_cceb3eb957d5199dd2b0f255fa945c5b.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии пятого мая будут работать только на вход и пересадку пассажиров, станция "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Завтра, пятого мая, с 05.30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761967456_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_85be7c4f849e7446cfbe8e8b461efcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку

Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать только на вход и пересадку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтанция "Охотный ряд" Московского метрополитена
Станция Охотный ряд Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Станция "Охотный ряд" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии пятого мая будут работать только на вход и пересадку пассажиров, станция "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Завтра, пятого мая, с 05.30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы
25 апреля, 09:16
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала