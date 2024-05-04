https://ria.ru/20240504/stantsii-1943880465.html

Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку

Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку - РИА Новости, 04.05.2024

Станции метро в центре Москвы 5 мая будут работать на вход и пересадку

Столичные станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии пятого... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:39

2024-05-04T18:39

2024-05-04T18:39

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии пятого мая будут работать только на вход и пересадку пассажиров, станция "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Завтра, пятого мая, с 05.30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html

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городское хозяйство москвы, москва