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"Такое невозможно вообразить". Байдена поставили перед роковым выбором

"Такое невозможно вообразить". Байдена поставили перед роковым выбором - РИА Новости, 04.05.2024

"Такое невозможно вообразить". Байдена поставили перед роковым выбором

В США продолжаются массовые демонстрации в поддержку Палестины и против Израиля. Протесты, начавшиеся более двух недель назад относительно спокойно, переросли в РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:11

в мире

сша

палестина

израиль

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США продолжаются массовые демонстрации в поддержку Палестины и против Израиля. Протесты, начавшиеся более двух недель назад относительно спокойно, переросли в столкновения с полицией. Много задержанных. В Вашингтоне же пытаются сохранить лицо "примирительными" речами, хотя происходящее явно не на пользу рейтингу президента.Разорвать связиСемнадцатого апреля в кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке возник палаточный "Лагерь солидарности с Газой". Там читали лекции, разъясняющие суть палестино-израильского конфликта, показывали документальные фильмы.Одно из главных требований протестующих: американские компании, научные учреждения и даже власти должны прекратить сотрудничество с Израилем. Мирная акция, не выходившая за пределы кампуса, не встретила понимания у руководства университета. Полиция быстро зачистила территорию. Несколько студентов отчислили, около сотни — арестовали.Но преподаватели, недовольные действиями университетской администрации, поддержали учащихся. Взбунтовались и другие кампусы. Масла в огонь подлило то, что в Google уволили сотрудников, выступавших против совместного с Израилем проекта. Теперь митингующие требовали восстановить всех отчисленных студентов и уволенных сотрудников.К протестам присоединились антисионистские организации, созданные этническими евреями. Многие вузы проявили лояльность к студентам. Так, Калифорнийский политех на несколько дней отменил очные занятия, а Мичиганский университет разрешил мирные демонстрации.Снайперы, аресты и стрельбаВолна студенческих (и не только) митингов прокатилась также по Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде, Франции. Американцы выразили солидарность с Палестиной в более чем половине штатов.Власти реагировали по-разному. Где-то ограничились относительно мягкими задержаниями, в Техасском университете в Остине полицейские разгоняли демонстрантов на лошадях, в Атланте применили перцовые пули, в Лос-Анжелесе — слезоточивый газ, а в Огайо даже привлекли снайперов. Впрочем, по словам официальных лиц, эта мера — "в рамках протокола", исключительно для наблюдения.За две с лишним недели арестовали более 2100 человек, сообщил 3 мая телеканал NBC News со ссылкой на университеты и местные правоохранительные органы. Причем "под каток" попали не только непосредственные участники акций или провокаторы из числа белых националистов (такие тоже были)."Я стояла в стороне и просто записывала видео, а полицейские повалили меня на землю и арестовали, — рассказывает 19-летняя Хейлрейн. — Я не сопротивлялась. Но мне определенно было страшно". "Меня схватили, потащили по бетону и бросили лицом вниз", — свидетельствует другая девушка. "Полицейские были просто сумасшедшими", — утверждает Джинджер Шанкар из Лос-Анджелеса. По ее словам, в митингующих без разбора стреляли резиновыми пулями.В Нью-Йорке полицейский и вовсе открыл огонь в здании университета — к счастью, никто не пострадал. Начальство пояснило: офицер использовал оружие с прикрепленным фонариком для осмотра местности и "случайно разрядил" пистолет. Инцидент расследуют.Байден прервал молчаниеПроисходящее в США уже сравнивают с выступлениями 1960-х против вьетнамской войны. Однако Джо Байден, в разгар беспорядков подписавший закон о выделении помощи Израилю (чем, конечно, никого не утихомирил), долго дистанцировался от этой проблемы.Только когда число арестованных перевалило за две тысячи, он высказался: "Мы все видели снимки. Подверглись испытанию два фундаментальных американских принципа. Первый — право на свободу слова и право людей мирно собираться и добиваться того, чтобы их услышали. Второй — верховенство закона. Оба надо поддерживать".И продолжил: "Мы — не авторитарная нация. Американский народ услышан. <...> Но мы также не беззаконная страна. Мы — гражданское общество, и порядок должен восторжествовать".Как именно восторжествует порядок, глава государства не уточнил. Отметил лишь, что не видит необходимости в привлечении Национальной гвардии к подавлению беспорядков. И отбыл в Северную Каролину.Трампу выгодноПока Байден занимается словесной эквилибристикой, его однопартийцы-демократы бьют тревогу. Они настаивают на том, чтобы президент отговорил израильского премьера Биньямина Нетаньяху от полномасштабной военной операции в Рафахе, на юге Газы. Соответствующее обращение подписали 57 конгрессменов от Демпартии."Мы призываем вас сослаться на существующие законы и политику, чтобы немедленно приостановить определенную наступательную военную помощь израильскому правительству. <...> Необходимо предотвратить полномасштабное нападение на Рафах", — говорится в документе.Ранее группа американских и зарубежных юристов поступила так же. Они считают, что действия Израиля в Газе не соответствуют международному гуманитарному праву.Публичных ответов не последовало. Между тем время не на стороне Байдена. К 8 мая администрация должна подтвердить конгрессу, что применение Израилем поставляемого США оружия не противоречит американскому или международному праву. Конечно, Белый дом найдет какие-то оправдания. Но это чревато дальнейшей эскалацией протестов.И разумеется, все это сказывается на рейтингах. Если пару месяцев назад Байден отыгрывал очки у Трампа, то сейчас снова отстает. Аналитики отмечают: ситуация продолжит усугубляться, ведь президент теряет молодую аудиторию, на которую делал большую ставку.Трамп же опять обвинил конкурента в неспособности управлять страной. Он уверен: в его, трамповские, времена такого бы не случилось. "Три, четыре года, пять лет назад невозможно было даже представить подобное", — подчеркнул республиканец. Но главная его выгода в другом: протесты сместили фокус внимания с громкого суда над ним самим.

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в мире, сша, палестина, израиль, джо байден, дональд трамп