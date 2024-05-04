https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943838864.html

Трое раненых в зоне СВО военных получили боевые протезы

Трое раненых в зоне СВО военных получили боевые протезы - РИА Новости, 04.05.2024

Трое раненых в зоне СВО военных получили боевые протезы

Трое раненых в зоне СВО военных бесплатно получили боевые протезы и добровольно вернулись на фронт, сообщил РИА Новости управляющий Московского... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:49

2024-05-04T13:49

2024-05-04T13:49

специальная военная операция на украине

симферополь

общество

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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. Трое раненых в зоне СВО военных бесплатно получили боевые протезы и добровольно вернулись на фронт, сообщил РИА Новости управляющий Московского протезно-ортопедического центра в Симферополе Андрей Лузан. "Мы все это воплощаем в реальность, потому что (у раненых бойцов) другого варианта нет - вернуться в зону проведения СВО. И боец должен быть готов и уверен на все 100 %, что у него из рук не вылетит боевое оружие и крепление поэтому должно быть надежным. (Таких заказов) порядка трех пока что на сегодняшний день", - сказал Лузан. Модели протезов, которые были предоставлены в центре бойцам, имеют модульную систему компоновки. С помощью системы "быстросъема" на них можно менять насадки. По словам руководителя центра, среди имеющихся насадок есть варианты, с помощью которых можно отжиматься и заниматься физической подготовкой на турнике, а есть насадки с зажимами, пригодными для надежного крепления автоматического оружия, в частности, современного пулемета или автомата. Насадка пригодная для занятий на турнике легко выдерживает нагрузку в районе 85 килограммов и изготовлена из специального ударопрочного пластика. "То есть с данным видом протеза боец может быть абсолютно уверен в том, что орудие никуда не упадет, не выпадет, и он не потеряет его в наступлении и так далее", - сказал Лузан. Стоимость одного модульного протеза, пригодного для использования в боевых условиях, составляет около 1 миллиона рублей. Протезы в Московском протезно-ортопедическом центре в Симферополе ветеранам СВО предоставляются бесплатно.

https://ria.ru/20240202/putin-1925075938.html

https://ria.ru/20230921/protezy-1897866784.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, общество