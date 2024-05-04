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Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.05.2024 (обновлено: 05:37 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943794152.html
Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника
Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника
Военнослужащие группировки войск "Центр" выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии ВСУ,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:06
2024-05-04T05:37
специальная военная операция на украине
спецоперация
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.&quot;В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии&quot;, — сказал Савчук.Кроме этого, подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево. Как сообщали накануне в Минобороны, противник в результате действий группировки "Центр" потерял до 360 военных, танк Abrams, две БМП, две бронемашины, пять автомобилей, два 120-миллиметровых миномета. Средства ПВО сбили две авиабомбы и три беспилотника ВСУ.
https://ria.ru/20240504/opornye_punkty-1943793784.html
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спецоперация, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация, Украина, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника

Группировка войск "Центр" поразила 380 целей, в том числе 12 опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«

"В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии", — сказал Савчук.

Кроме этого, подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево.
Как сообщали накануне в Минобороны, противник в результате действий группировки "Центр" потерял до 360 военных, танк Abrams, две БМП, две бронемашины, пять автомобилей, два 120-миллиметровых миномета. Средства ПВО сбили две авиабомбы и три беспилотника ВСУ.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСпецоперацияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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