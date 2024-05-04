https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943794152.html

Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника

Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника - РИА Новости, 04.05.2024

Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей противника

Военнослужащие группировки войск "Центр" выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии ВСУ,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:06

2024-05-04T05:06

2024-05-04T05:37

специальная военная операция на украине

спецоперация

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии", — сказал Савчук.Кроме этого, подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево. Как сообщали накануне в Минобороны, противник в результате действий группировки "Центр" потерял до 360 военных, танк Abrams, две БМП, две бронемашины, пять автомобилей, два 120-миллиметровых миномета. Средства ПВО сбили две авиабомбы и три беспилотника ВСУ.

https://ria.ru/20240504/opornye_punkty-1943793784.html

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спецоперация, украина, вооруженные силы украины