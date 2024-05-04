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В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках - РИА Новости, 04.05.2024
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14:27 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/sochi-1943843142.html
В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках
В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках - РИА Новости, 04.05.2024
В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках
Ветер с порывами от 16 до 17 метров в секунду, гроза и выход рек из берегов возможны в Сочи с вечера субботы до воскресенья, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:27
2024-05-04T14:27
сочи
экология в россии
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СОЧИ, 4 мая – РИА Новости. Ветер с порывами от 16 до 17 метров в секунду, гроза и выход рек из берегов возможны в Сочи с вечера субботы до воскресенья, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий. В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года. На территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Возможно усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. Местами вероятны порывы скоростью 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении властей. На фоне непогоды в течение суток в воскресенье возможны подъёмы уровней воды в реках местами до неблагоприятных отметок. "Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупредили в сочинской мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи и на соседней федеральной территории Сириус пасмурно, идет небольшой дождь, ветра нет, температура воздуха плюс 17 градусов.
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сочи, экология в россии
Сочи, Экология в России
В Сочи прогнозируют грозу и подъем уровня воды в реках

В Сочи до 5 мая прогнозируют грозу, сильный ветер и подъем уровня воды в реках

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 4 мая – РИА Новости. Ветер с порывами от 16 до 17 метров в секунду, гроза и выход рек из берегов возможны в Сочи с вечера субботы до воскресенья, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«
"В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий. В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года. На территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Возможно усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. Местами вероятны порывы скоростью 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении властей.
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На фоне непогоды в течение суток в воскресенье возможны подъёмы уровней воды в реках местами до неблагоприятных отметок.
«
"Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупредили в сочинской мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Сочи и на соседней федеральной территории Сириус пасмурно, идет небольшой дождь, ветра нет, температура воздуха плюс 17 градусов.
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