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В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак - РИА Новости, 04.05.2024
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22:47 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак - РИА Новости, 04.05.2024
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местных житель пытался убить кухонным топором двух... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:47
2024-05-04T22:47
происшествия
черкесск
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местных житель пытался убить кухонным топором двух собак, сообщает пресс-служба управления МВД по республике. По данным ведомства, жительница Черкесска написала заявление в полицию о том, что 2 апреля текущего года мужчина жестоко обращался с двумя собаками во дворе многоквартирного дома по улице Космонавтов. "В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, ...используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным", – отметили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", санкция которой предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html
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происшествия, черкесск
Происшествия, Черкесск
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак

В КЧР мужчина пытался убить топором двух собак, заведено дело о живодерстве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местных житель пытался убить кухонным топором двух собак, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.
По данным ведомства, жительница Черкесска написала заявление в полицию о том, что 2 апреля текущего года мужчина жестоко обращался с двумя собаками во дворе многоквартирного дома по улице Космонавтов.
«
"В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, ...используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным", – отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", санкция которой предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело
25 апреля, 05:39
 
ПроисшествияЧеркесск
 
 
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