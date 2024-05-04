https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак - РИА Новости, 04.05.2024
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местных житель пытался убить кухонным топором двух... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:47
2024-05-04T22:47
2024-05-04T22:47
происшествия
черкесск
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местных житель пытался убить кухонным топором двух собак, сообщает пресс-служба управления МВД по республике. По данным ведомства, жительница Черкесска написала заявление в полицию о том, что 2 апреля текущего года мужчина жестоко обращался с двумя собаками во дворе многоквартирного дома по улице Космонавтов. "В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, ...используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным", – отметили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", санкция которой предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
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черкесск
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происшествия, черкесск
В КЧР мужчина пытался зарубить топором двух собак
В КЧР мужчина пытался убить топором двух собак, заведено дело о живодерстве