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Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад - РИА Новости, 04.05.2024
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08:21 04.05.2024 (обновлено: 11:23 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад - РИА Новости, 04.05.2024
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:21
2024-05-04T11:23
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, при подъезде к поселку Медный, а также по направлению к озеру Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья, так же местами наблюдается нависание проводов над проезжей частью, в связи с чем проезд на данных участках временно ограничен. По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров. Движение пассажирского и грузового транспорта ограничено в Ревдинском районе, с 41-го по 110-й километр автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов" и с 244-го по 314-й километр Невьянского района. Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области, специалисты уже восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918429324.html
https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад

Екатеринбург в ночь на субботу накрыл сильный снегопад

© РИА НовостиРезультат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
© РИА Новости
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за метели в уральской столице снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши.
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Как сообщает пресс-служба городской мэрии, при подъезде к поселку Медный, а также по направлению к озеру Чусовское ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья, так же местами наблюдается нависание проводов над проезжей частью, в связи с чем проезд на данных участках временно ограничен.
По данным областной Госавтоинспекции, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.
© РИА НовостиРезультат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
© РИА Новости
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Движение пассажирского и грузового транспорта ограничено в Ревдинском районе, с 41-го по 110-й километр автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов" и с 244-го по 314-й километр Невьянского района.
Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области, специалисты уже восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
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