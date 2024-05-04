https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T22:33
2024-05-04T22:33
2024-05-05T01:00
в мире
израиль
каир (город)
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg
ТУНИС, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al Hadath со ссылкой на источники.Как отмечается, ранее ХАМАС утверждал, что у него только 20 заложников, однако теперь, "похоже, он смог найти остальных мирных жителей".Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
https://ria.ru/20240504/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html
израиль
каир (город)
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e19c14527457ccb32ccb9e1d6014af50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, каир (город), рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
Al Hadath: ХАМАС согласилось освободить 33 заложника на первом этапе сделки