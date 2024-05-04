https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html

СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников

СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T22:33

2024-05-04T22:33

2024-05-05T01:00

в мире

израиль

каир (город)

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al Hadath со ссылкой на источники.Как отмечается, ранее ХАМАС утверждал, что у него только 20 заложников, однако теперь, "похоже, он смог найти остальных мирных жителей".Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.

https://ria.ru/20240504/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html

израиль

каир (город)

рафах (провинция)

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в мире, израиль, каир (город), рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году