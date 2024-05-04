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СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников - РИА Новости, 05.05.2024
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22:33 04.05.2024 (обновлено: 01:00 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T22:33
2024-05-05T01:00
в мире
израиль
каир (город)
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al Hadath со ссылкой на источники.Как отмечается, ранее ХАМАС утверждал, что у него только 20 заложников, однако теперь, "похоже, он смог найти остальных мирных жителей".Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
https://ria.ru/20240504/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html
израиль
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в мире, израиль, каир (город), рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников

Al Hadath: ХАМАС согласилось освободить 33 заложника на первом этапе сделки

© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение 33 израильских заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по перемирию, сообщил телеканал al Hadath со ссылкой на источники.
Как отмечается, ранее ХАМАС утверждал, что у него только 20 заложников, однако теперь, "похоже, он смог найти остальных мирных жителей".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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В миреИзраильКаир (город)Рафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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