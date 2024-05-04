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Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024
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08:23 04.05.2024 (обновлено: 09:33 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:23
2024-05-04T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В районе часа ночи удары были возле &lt;...&gt; &quot;Основы&quot; в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции&quot;, — сказал собеседник агентства.Кроме того, второй удар нанесли по месту расположения ВСУ, но подполье пока не знает точного адреса. Лебедев уточнил, что об этом сообщили медицинские работники, которые принимали раненых.Он добавил, что скорые в район "Основы" ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненных украинских военнослужащих.Координатор также предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html
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в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками в Харькове

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В районе часа ночи удары были возле <...> "Основы" в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции", — сказал собеседник агентства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Кроме того, второй удар нанесли по месту расположения ВСУ, но подполье пока не знает точного адреса. Лебедев уточнил, что об этом сообщили медицинские работники, которые принимали раненых.
Он добавил, что скорые в район "Основы" ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненных украинских военнослужащих.
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Координатор также предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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