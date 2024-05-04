https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:23

2024-05-04T08:23

2024-05-04T09:33

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу БПЛА в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В районе часа ночи удары были возле <...> "Основы" в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции", — сказал собеседник агентства.Кроме того, второй удар нанесли по месту расположения ВСУ, но подполье пока не знает точного адреса. Лебедев уточнил, что об этом сообщили медицинские работники, которые принимали раненых.Он добавил, что скорые в район "Основы" ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненных украинских военнослужащих.Координатор также предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины