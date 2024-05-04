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Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии - РИА Новости, 04.05.2024
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19:44 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/sholts-1943889115.html
Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии
Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии - РИА Новости, 04.05.2024
Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей странице в соцсети X, что нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:44
2024-05-04T19:44
в мире
германия
саксония
дрезден
олаф шольц
европарламент
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей странице в соцсети X, что нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке "угрожает демократии", и пожелал политику выздоровления. По сообщению СДПГ, в субботу в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. "Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому. Желаю Маттиасу Экке скорейшего выздоровления", - написал Шольц. Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию". Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
https://ria.ru/20240504/germaniya-1943876434.html
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в мире, германия, саксония, дрезден, олаф шольц, европарламент
В мире, Германия, Саксония, Дрезден, Олаф Шольц, Европарламент
Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии

Канцлер Германии Шольц: нападение на кандидата от СДПГ угрожает демократии

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей странице в соцсети X, что нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке "угрожает демократии", и пожелал политику выздоровления.
По сообщению СДПГ, в субботу в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке.
Полиция в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии
Вчера, 18:11
"Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому. Желаю Маттиасу Экке скорейшего выздоровления", - написал Шольц.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию".
Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
Германия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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В миреГерманияСаксонияДрезденОлаф ШольцЕвропарламент
 
 
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