https://ria.ru/20240504/sholts-1943889115.html

Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии

Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии - РИА Новости, 04.05.2024

Шольц назвал нападение на кандидата в Европарламент угрозой демократии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей странице в соцсети X, что нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:44

2024-05-04T19:44

2024-05-04T19:44

в мире

германия

саксония

дрезден

олаф шольц

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей странице в соцсети X, что нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке "угрожает демократии", и пожелал политику выздоровления. По сообщению СДПГ, в субботу в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. "Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому. Желаю Маттиасу Экке скорейшего выздоровления", - написал Шольц. Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию". Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.

https://ria.ru/20240504/germaniya-1943876434.html

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

германия

саксония

дрезден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, саксония, дрезден, олаф шольц, европарламент