https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"

В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 04.05.2024

В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"

Более семидесяти россиян и аргентинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:48

2024-05-04T19:48

2024-05-04T20:14

в мире

берлин (город)

парана

буэнос-айрес (город)

акция "бессмертный полк"

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Более семидесяти россиян и аргентинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проводится в стране уже в десятый раз. Как сообщила глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, шествия также проходят в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя.Участники мероприятия в Буэнос-Айресе прошлись вокруг центральной площади, они пели песни военных лет, читали стихи, рассказывали друг другу о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Жители города, проходившие рядом, спрашивали, чему посвящена акция. Некоторые из них решили присоединиться к маршу "Бессмертного полка". Одна из участниц, Валерия, пришла с портретом прадедушки. "Он был пилотом. Ушел на фронт очень молодым. Погиб около Курска. Как раз в 43-м году, который был таким переломным для нашей Родины. Мы его вспоминаем с большим теплом. Для нас это святой праздник", — сказала девушка РИА Новости.Еще одна участница шествия, Наталья, несла портреты двух своих дедушек. "Это мои деды. Оба ушли на фронт. Кобылецкий Иосиф Антонович ушел еще с восьмью сыновьями, а вернулся только один. Дошел до Берлина. Второй дед, отец моей мамы, Лавриненко Василий Филиппович, тоже дошел до Берлина. Участвовал от начала и до самого конца войны. <...> Конечно, в этот ряд я могу поставить еще много наших родственников. Но для меня эти два человека самые близкие. Потому что это мои деды. О них я могу рассказать своим внукам. И конечно, очень им благодарна за их мужество, за их терпение. И за наше настоящее", — рассказала она.В свою очередь, глава Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова сообщила, что шествие "Бессмертного полка" в городе Парана объединило жителей разных стран. "Мы очень рады, что в городе Парана, почти в пяти часах езды от столицы, сегодня около памятника героям Мальвинской войны почтить память наших героев в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришли как наши соотечественники, проживающие здесь, так и аргентинцы, среди которых представители местной администрации, диаспор Белоруссии, Сирии, Палестины, Ливана, аргентинские ветераны Мальвинской войны", — отметила она.Сама Муратова также приняла участие в шествии "Бессмертного полка" в провинции Энтре-Риос. Она отметила, что в рамках мероприятия в исполнении оркестра городской полиции прозвучала музыка песни "Смуглянка", а аргентинец Фабиан Соларо, дипломант российского фестиваля "Дорога на Ялту", представил собравшимся самые знаковые композиции военных лет на русском языке — "Темная ночь" и "День Победы"."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.

https://ria.ru/20240501/polk-1943364378.html

https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html

https://ria.ru/20240418/parad-1940909048.html

https://ria.ru/20240423/bessmertnyy_polk-1941769902.html

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Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе В Буэнос-Айресе прошло шествие Бессмертного полка 2024-05-04T19:48 true PT0M12S

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в мире, берлин (город), парана, буэнос-айрес (город), акция "бессмертный полк", аргентина