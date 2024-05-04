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В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 04.05.2024
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19:48 04.05.2024 (обновлено: 20:14 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
Более семидесяти россиян и аргентинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:48
2024-05-04T20:14
в мире
берлин (город)
парана
буэнос-айрес (город)
акция "бессмертный полк"
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Более семидесяти россиян и аргентинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проводится в стране уже в десятый раз. Как сообщила глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, шествия также проходят в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя.Участники мероприятия в Буэнос-Айресе прошлись вокруг центральной площади, они пели песни военных лет, читали стихи, рассказывали друг другу о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Жители города, проходившие рядом, спрашивали, чему посвящена акция. Некоторые из них решили присоединиться к маршу "Бессмертного полка". Одна из участниц, Валерия, пришла с портретом прадедушки. &quot;Он был пилотом. Ушел на фронт очень молодым. Погиб около Курска. Как раз в 43-м году, который был таким переломным для нашей Родины. Мы его вспоминаем с большим теплом. Для нас это святой праздник&quot;, — сказала девушка РИА Новости.Еще одна участница шествия, Наталья, несла портреты двух своих дедушек. &quot;Это мои деды. Оба ушли на фронт. Кобылецкий Иосиф Антонович ушел еще с восьмью сыновьями, а вернулся только один. Дошел до Берлина. Второй дед, отец моей мамы, Лавриненко Василий Филиппович, тоже дошел до Берлина. Участвовал от начала и до самого конца войны. &lt;...&gt; Конечно, в этот ряд я могу поставить еще много наших родственников. Но для меня эти два человека самые близкие. Потому что это мои деды. О них я могу рассказать своим внукам. И конечно, очень им благодарна за их мужество, за их терпение. И за наше настоящее&quot;, — рассказала она.В свою очередь, глава Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова сообщила, что шествие "Бессмертного полка" в городе Парана объединило жителей разных стран. &quot;Мы очень рады, что в городе Парана, почти в пяти часах езды от столицы, сегодня около памятника героям Мальвинской войны почтить память наших героев в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришли как наши соотечественники, проживающие здесь, так и аргентинцы, среди которых представители местной администрации, диаспор Белоруссии, Сирии, Палестины, Ливана, аргентинские ветераны Мальвинской войны&quot;, — отметила она.Сама Муратова также приняла участие в шествии "Бессмертного полка" в провинции Энтре-Риос. Она отметила, что в рамках мероприятия в исполнении оркестра городской полиции прозвучала музыка песни "Смуглянка", а аргентинец Фабиан Соларо, дипломант российского фестиваля "Дорога на Ялту", представил собравшимся самые знаковые композиции военных лет на русском языке — "Темная ночь" и "День Победы"."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
https://ria.ru/20240501/polk-1943364378.html
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берлин (город)
парана
буэнос-айрес (город)
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Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе
В Буэнос-Айресе прошло шествие Бессмертного полка
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в мире, берлин (город), парана, буэнос-айрес (город), акция "бессмертный полк", аргентина
В мире, Берлин (город), Парана, Буэнос-Айрес (город), Акция "Бессмертный полк", Аргентина
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"

Десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Более семидесяти россиян и аргентинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проводится в стране уже в десятый раз. Как сообщила глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, шествия также проходят в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя.
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Участники мероприятия в Буэнос-Айресе прошлись вокруг центральной площади, они пели песни военных лет, читали стихи, рассказывали друг другу о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Жители города, проходившие рядом, спрашивали, чему посвящена акция. Некоторые из них решили присоединиться к маршу "Бессмертного полка".
Одна из участниц, Валерия, пришла с портретом прадедушки.
«

"Он был пилотом. Ушел на фронт очень молодым. Погиб около Курска. Как раз в 43-м году, который был таким переломным для нашей Родины. Мы его вспоминаем с большим теплом. Для нас это святой праздник", — сказала девушка РИА Новости.

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Еще одна участница шествия, Наталья, несла портреты двух своих дедушек.
«

"Это мои деды. Оба ушли на фронт. Кобылецкий Иосиф Антонович ушел еще с восьмью сыновьями, а вернулся только один. Дошел до Берлина. Второй дед, отец моей мамы, Лавриненко Василий Филиппович, тоже дошел до Берлина. Участвовал от начала и до самого конца войны. <...> Конечно, в этот ряд я могу поставить еще много наших родственников. Но для меня эти два человека самые близкие. Потому что это мои деды. О них я могу рассказать своим внукам. И конечно, очень им благодарна за их мужество, за их терпение. И за наше настоящее", — рассказала она.

В свою очередь, глава Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова сообщила, что шествие "Бессмертного полка" в городе Парана объединило жителей разных стран.
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«

"Мы очень рады, что в городе Парана, почти в пяти часах езды от столицы, сегодня около памятника героям Мальвинской войны почтить память наших героев в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришли как наши соотечественники, проживающие здесь, так и аргентинцы, среди которых представители местной администрации, диаспор Белоруссии, Сирии, Палестины, Ливана, аргентинские ветераны Мальвинской войны", — отметила она.

Сама Муратова также приняла участие в шествии "Бессмертного полка" в провинции Энтре-Риос. Она отметила, что в рамках мероприятия в исполнении оркестра городской полиции прозвучала музыка песни "Смуглянка", а аргентинец Фабиан Соларо, дипломант российского фестиваля "Дорога на Ялту", представил собравшимся самые знаковые композиции военных лет на русском языке — "Темная ночь" и "День Победы".
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
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