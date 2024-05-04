https://ria.ru/20240504/senator-1943795644.html

Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - РИА Новости, 04.05.2024

Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:48

2024-05-04T05:48

2024-05-04T05:51

в мире

россия

херсонская область

днепр (город)

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и поступит соответствующая просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. "Для Макрона подобные заявления - игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", в то время как для российской армии СВО - это борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943496394.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html

россия

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), эммануэль макрон, вооруженные силы украины