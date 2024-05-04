Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
Сенатор Кастюкевич назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и поступит соответствующая просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Франции к возможной отправке войск.
"Для Макрона подобные заявления - игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", в то время как для российской армии СВО - это борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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