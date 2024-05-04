Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 04.05.2024 (обновлено: 05:51 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/senator-1943795644.html
Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - РИА Новости, 04.05.2024
Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:48
2024-05-04T05:51
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и поступит соответствующая просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. "Для Макрона подобные заявления - игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", в то время как для российской армии СВО - это борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943496394.html
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d4db040041e44d2e10e093703ba249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , днепр (город), эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Сенатор назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

Сенатор Кастюкевич назвал слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал игрой в бисер и словоблудием озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и поступит соответствующая просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Франции к возможной отправке войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции
2 мая, 15:14
"Для Макрона подобные заявления - игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", в то время как для российской армии СВО - это борьба против фашизма и за истинные человеческие ценности.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине
26 декабря 2023, 11:24
 
В миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Эммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала