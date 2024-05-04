https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html

ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия

ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия - РИА Новости, 04.05.2024

ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия

Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

россия

сергей чемезов

олег стариков

технологии

михаил мишустин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

ростех

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", — предупредил он.Как описал бывший военный, от термобарических снарядом невозможно спрятаться на поле боя: даже если украинские солдаты спрячутся от прямого попадания в укрытии или в бункере, то их все равно будет ждать смерть от мощности детонации такого вида снаряда.Накануне немецкая газета Die Welt сообщала, что у России появилось новое "ужасающее оружие" — усовершенствованная модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры.Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.

https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

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россия, сергей чемезов, олег стариков, технологии, михаил мишустин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, ростех, тос-1а "солнцепек", тос-2, в мире, политика