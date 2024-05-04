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ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия - РИА Новости, 04.05.2024
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15:47 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия
ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия
Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:47
2024-05-04T15:47
россия
сергей чемезов
олег стариков
технологии
михаил мишустин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
ростех
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka"."За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", — предупредил он.Как описал бывший военный, от термобарических снарядом невозможно спрятаться на поле боя: даже если украинские солдаты спрячутся от прямого попадания в укрытии или в бункере, то их все равно будет ждать смерть от мощности детонации такого вида снаряда.Накануне немецкая газета Die Welt сообщала, что у России появилось новое "ужасающее оружие" — усовершенствованная модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры.Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.
https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html
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россия, сергей чемезов, олег стариков, технологии, михаил мишустин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, ростех, тос-1а "солнцепек", тос-2, в мире, политика
Россия, Сергей Чемезов, Олег Стариков, Технологии, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Ростех, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2, В мире, Политика
ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия

Экс-полковник СБУ Стариков: новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия взрыва в Одесской области
Последствия взрыва в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия взрыва в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka".
«
"За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", — предупредил он.
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Как описал бывший военный, от термобарических снарядом невозможно спрятаться на поле боя: даже если украинские солдаты спрячутся от прямого попадания в укрытии или в бункере, то их все равно будет ждать смерть от мощности детонации такого вида снаряда.
Накануне немецкая газета Die Welt сообщала, что у России появилось новое "ужасающее оружие" — усовершенствованная модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры.
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.
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РоссияСергей ЧемезовОлег СтариковТехнологииМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРостехТОС-1А "Солнцепек"ТОС-2В миреПолитика
 
 
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