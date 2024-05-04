Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел из Тель-Авива в Москву
© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
«
"Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву", – сообщили в фонде журналистам.
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Вчера, 14:15
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня.
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.