https://ria.ru/20240504/samolet-1943874418.html

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву - РИА Новости, 04.05.2024

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:00

2024-05-04T18:00

2024-05-04T18:00

иерусалим

москва

тель-авив

иисус христос

фонд андрея первозванного

пасха

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП). "Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву", – сообщили в фонде журналистам. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/ogon-1943841469.html

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иерусалим, москва, тель-авив, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха