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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву - РИА Новости, 04.05.2024
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18:00 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/samolet-1943874418.html
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву - РИА Новости, 04.05.2024
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:00
2024-05-04T18:00
иерусалим
москва
тель-авив
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП). "Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву", – сообщили в фонде журналистам. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20240504/ogon-1943841469.html
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иерусалим, москва, тель-авив, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха
Иерусалим, Москва, Тель-Авив, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел из Тель-Авива в Москву

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву, рассказали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
«
"Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву", – сообщили в фонде журналистам.
Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Вчера, 14:15
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня.
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Вчера, 02:01
 
ИерусалимМоскваТель-АвивИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасха
 
 
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