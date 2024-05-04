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ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/saldo-1943818370.html
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА
Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:37
2024-05-04T10:37
в мире
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки "Днепр", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстановка на херсонском направлении за минувшие сутки. Подразделения группировки войск "Днепр" активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники. Враг потерял: до 30 боевиков, шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля, 40 пунктов управления БПЛА, 40 дронов, 25 наблюдательных пунктов, четыре склада материально-технического имущества", - написал он.
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926955519.html
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в мире, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА

ВСУ за сутки потеряли под Херсоном 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки "Днепр", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Обстановка на херсонском направлении за минувшие сутки. Подразделения группировки войск "Днепр" активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники. Враг потерял: до 30 боевиков, шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля, 40 пунктов управления БПЛА, 40 дронов, 25 наблюдательных пунктов, четыре склада материально-технического имущества", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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