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ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА
Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:37
2024-05-04T10:37
2024-05-04T10:37
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки "Днепр", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстановка на херсонском направлении за минувшие сутки. Подразделения группировки войск "Днепр" активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники. Враг потерял: до 30 боевиков, шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля, 40 пунктов управления БПЛА, 40 дронов, 25 наблюдательных пунктов, четыре склада материально-технического имущества", - написал он.
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926955519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА
ВСУ за сутки потеряли под Херсоном 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов