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ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА

ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 04.05.2024

ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА

Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:37

2024-05-04T10:37

2024-05-04T10:37

в мире

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении 40 пунктов управления БПЛА и 40 дронов за минувшие сутки, их ликвидировали подразделения группировки "Днепр", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстановка на херсонском направлении за минувшие сутки. Подразделения группировки войск "Днепр" активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники. Враг потерял: до 30 боевиков, шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля, 40 пунктов управления БПЛА, 40 дронов, 25 наблюдательных пунктов, четыре склада материально-технического имущества", - написал он.

https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926955519.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо