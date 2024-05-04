В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи
В Ирландии протестующие студенты заблокировали доступ к древней рукописи
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенты забаррикадировали вход в библиотеку Тринити-колледжа в Ирландии, где хранится знаменитая средневековая рукопись "Келлской книги", и устроили палаточный лагерь, требуя разрыва всех связей колледжа с "творящим геноцид" Израилем, сообщил президент союза студентов колледжа Ласло Молнарфи.
"Келлская книга закрыта на неопределенный срок. Во время геноцида нельзя вести себя как обычно. Разрыв связей дублинского Тринити-колледжа с геноцидным государством Израиль!", - написал он в соцсети X.
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На опубликованных им фотографиях видно нагромождение деревянных лавок, преграждающих вход в корпус. Студенты установили около 40 палаток на лужайке колледжа, на публикациях мелькают флаги Палестины.
Ранее похожие протесты проходили в США. Так, кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.