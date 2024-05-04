Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/rukopis-1943840992.html
В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи
В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи - РИА Новости, 04.05.2024
В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи
Студенты забаррикадировали вход в библиотеку Тринити-колледжа в Ирландии, где хранится знаменитая средневековая рукопись "Келлской книги", и устроили палаточный РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:09
2024-05-04T14:09
в мире
израиль
сша
палестина
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152335/29/1523352968_0:277:2534:1702_1920x0_80_0_0_10da480f603bc3310b9b65edc7f4b452.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенты забаррикадировали вход в библиотеку Тринити-колледжа в Ирландии, где хранится знаменитая средневековая рукопись "Келлской книги", и устроили палаточный лагерь, требуя разрыва всех связей колледжа с "творящим геноцид" Израилем, сообщил президент союза студентов колледжа Ласло Молнарфи. "Келлская книга закрыта на неопределенный срок. Во время геноцида нельзя вести себя как обычно. Разрыв связей дублинского Тринити-колледжа с геноцидным государством Израиль!", - написал он в соцсети X. На опубликованных им фотографиях видно нагромождение деревянных лавок, преграждающих вход в корпус. Студенты установили около 40 палаток на лужайке колледжа, на публикациях мелькают флаги Палестины. Ранее похожие протесты проходили в США. Так, кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html
https://ria.ru/20240501/protesty-1943305157.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152335/29/1523352968_111:0:2480:1777_1920x0_80_0_0_7132a1b58703f9ab470f16048dc4ccd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ирландии студенты заблокировали доступ к древней рукописи

В Ирландии протестующие студенты заблокировали доступ к древней рукописи

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенты забаррикадировали вход в библиотеку Тринити-колледжа в Ирландии, где хранится знаменитая средневековая рукопись "Келлской книги", и устроили палаточный лагерь, требуя разрыва всех связей колледжа с "творящим геноцид" Израилем, сообщил президент союза студентов колледжа Ласло Молнарфи.
"Келлская книга закрыта на неопределенный срок. Во время геноцида нельзя вести себя как обычно. Разрыв связей дублинского Тринити-колледжа с геноцидным государством Израиль!", - написал он в соцсети X.
Полицейский в Техасе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся
25 апреля, 07:54
На опубликованных им фотографиях видно нагромождение деревянных лавок, преграждающих вход в корпус. Студенты установили около 40 палаток на лужайке колледжа, на публикациях мелькают флаги Палестины.
Ранее похожие протесты проходили в США. Так, кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Столкновение полиции с пропалестинскими студентами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев
Вчера, 09:16
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Столкновения около пропалестинского лагеря на территории университета Лос-Анджелеса. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме
1 мая, 13:58
 
В миреИзраильСШАПалестинаДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала