https://ria.ru/20240504/ruanda-1943871226.html

В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК

В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК - РИА Новости, 04.05.2024

В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК

Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:26

2024-05-04T17:26

2024-05-04T17:26

в мире

руанда

сша

демократическая республика конго

поль кагаме

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

оон

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель правительства страны Йоланде Маколо. Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев ранее сообщало, что число жертв взрывов в лагерях для перемещенных лиц в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло по меньшей мере до 12, не менее 30 человек пострадали. Как отметили в управлении, нападениям подверглись три лагеря в районах Лак-Вер, Лушагала и Мугунга города Гома. УВКБ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно осудили нападения. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер написал в соцсети X в субботу, что США "осуждают нападение сил Руанды " на лагерь перемещенных лиц Мугунга. "США решительно осуждают сегодняшнее нападение сил обороны Руанды ... на лагерь для внутренне перемещенных лиц Мугунга на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении в Миллера в соцсети X. Представитель правительства Руанды Йоланде Маколо ответила на сообщение Миллера, назвав вывод американского представителя "абсурдным". "Это смешно, Мэттью, как ты пришел к такому абсурдному выводу? Силы обороны Руанды ...никогда не нападут на лагерь перемещенных лиц", - говорится в сообщении Маколо в соцсети X. В пятницу агентство Синьхуа передавало со ссылкой на местные источники, что по меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва бомбы в лагере для внутренне перемещенных лиц на востоке ДРК в провинции Северное Киву. По сведениям Синьхуа, власти провинции обвинили в атаке повстанцев движения М23. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html

https://ria.ru/20231014/mirotvortsy-1902766423.html

https://ria.ru/20240115/kongo-1921364533.html

руанда

сша

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руанда, сша, демократическая республика конго, поль кагаме, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон