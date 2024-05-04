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В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК - РИА Новости, 04.05.2024
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17:26 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ruanda-1943871226.html
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК - РИА Новости, 04.05.2024
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК
Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:26
2024-05-04T17:26
в мире
руанда
сша
демократическая республика конго
поль кагаме
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель правительства страны Йоланде Маколо. Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев ранее сообщало, что число жертв взрывов в лагерях для перемещенных лиц в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло по меньшей мере до 12, не менее 30 человек пострадали. Как отметили в управлении, нападениям подверглись три лагеря в районах Лак-Вер, Лушагала и Мугунга города Гома. УВКБ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно осудили нападения. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер написал в соцсети X в субботу, что США "осуждают нападение сил Руанды " на лагерь перемещенных лиц Мугунга. "США решительно осуждают сегодняшнее нападение сил обороны Руанды ... на лагерь для внутренне перемещенных лиц Мугунга на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении в Миллера в соцсети X. Представитель правительства Руанды Йоланде Маколо ответила на сообщение Миллера, назвав вывод американского представителя "абсурдным". "Это смешно, Мэттью, как ты пришел к такому абсурдному выводу? Силы обороны Руанды ...никогда не нападут на лагерь перемещенных лиц", - говорится в сообщении Маколо в соцсети X. В пятницу агентство Синьхуа передавало со ссылкой на местные источники, что по меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва бомбы в лагере для внутренне перемещенных лиц на востоке ДРК в провинции Северное Киву. По сведениям Синьхуа, власти провинции обвинили в атаке повстанцев движения М23. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html
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руанда
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демократическая республика конго
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в мире, руанда, сша, демократическая республика конго, поль кагаме, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
В мире, Руанда, США, Демократическая Республика Конго, Поль Кагаме, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК

Руанда отвергла обвинения США в причастности к нападению на лагерь в ДР Конго

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель правительства страны Йоланде Маколо.
Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев ранее сообщало, что число жертв взрывов в лагерях для перемещенных лиц в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло по меньшей мере до 12, не менее 30 человек пострадали. Как отметили в управлении, нападениям подверглись три лагеря в районах Лак-Вер, Лушагала и Мугунга города Гома. УВКБ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно осудили нападения.
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Президент ДР Конго не исключил войны с Руандой
17 ноября 2023, 12:33
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер написал в соцсети X в субботу, что США "осуждают нападение сил Руанды " на лагерь перемещенных лиц Мугунга.
"США решительно осуждают сегодняшнее нападение сил обороны Руанды ... на лагерь для внутренне перемещенных лиц Мугунга на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении в Миллера в соцсети X.
Представитель правительства Руанды Йоланде Маколо ответила на сообщение Миллера, назвав вывод американского представителя "абсурдным".
"Это смешно, Мэттью, как ты пришел к такому абсурдному выводу? Силы обороны Руанды ...никогда не нападут на лагерь перемещенных лиц", - говорится в сообщении Маколо в соцсети X.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
ООН выдворит из ДР Конго миротворцев, подозреваемых в насилии
14 октября 2023, 15:05
В пятницу агентство Синьхуа передавало со ссылкой на местные источники, что по меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва бомбы в лагере для внутренне перемещенных лиц на востоке ДРК в провинции Северное Киву. По сведениям Синьхуа, власти провинции обвинили в атаке повстанцев движения М23.
На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
Солдаты ДР Конго - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Власти ДР Конго сообщили о начале вывода из страны миротворцев ООН
15 января, 10:04
 
В миреРуандаСШАДемократическая Республика КонгоПоль КагамеУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООН
 
 
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