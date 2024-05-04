https://ria.ru/20240504/ruanda-1943871226.html
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК - РИА Новости, 04.05.2024
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК
Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:26
2024-05-04T17:26
2024-05-04T17:26
в мире
руанда
сша
демократическая республика конго
поль кагаме
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель правительства страны Йоланде Маколо. Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев ранее сообщало, что число жертв взрывов в лагерях для перемещенных лиц в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло по меньшей мере до 12, не менее 30 человек пострадали. Как отметили в управлении, нападениям подверглись три лагеря в районах Лак-Вер, Лушагала и Мугунга города Гома. УВКБ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) решительно осудили нападения. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер написал в соцсети X в субботу, что США "осуждают нападение сил Руанды " на лагерь перемещенных лиц Мугунга. "США решительно осуждают сегодняшнее нападение сил обороны Руанды ... на лагерь для внутренне перемещенных лиц Мугунга на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении в Миллера в соцсети X. Представитель правительства Руанды Йоланде Маколо ответила на сообщение Миллера, назвав вывод американского представителя "абсурдным". "Это смешно, Мэттью, как ты пришел к такому абсурдному выводу? Силы обороны Руанды ...никогда не нападут на лагерь перемещенных лиц", - говорится в сообщении Маколо в соцсети X. В пятницу агентство Синьхуа передавало со ссылкой на местные источники, что по меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва бомбы в лагере для внутренне перемещенных лиц на востоке ДРК в провинции Северное Киву. По сведениям Синьхуа, власти провинции обвинили в атаке повстанцев движения М23. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html
https://ria.ru/20231014/mirotvortsy-1902766423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руанда, сша, демократическая республика конго, поль кагаме, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
В мире, Руанда, США, Демократическая Республика Конго, Поль Кагаме, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН
В Руанде отвергли обвинения в причастности к нападению на лагерь в ДРК
Руанда отвергла обвинения США в причастности к нападению на лагерь в ДР Конго
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Руанды отвергли обвинения США в причастности страны к нападению на лагерь перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, заявила представитель правительства страны Йоланде Маколо.
Управление верховного комиссара (УВКБ
) ООН
по делам беженцев ранее сообщало, что число жертв взрывов в лагерях для перемещенных лиц в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) возросло по меньшей мере до 12, не менее 30 человек пострадали. Как отметили в управлении, нападениям подверглись три лагеря в районах Лак-Вер, Лушагала и Мугунга города Гома. УВКБ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ
) решительно осудили нападения.
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер написал в соцсети X в субботу, что США "осуждают нападение сил Руанды " на лагерь перемещенных лиц Мугунга.
"США решительно осуждают сегодняшнее нападение сил обороны Руанды ... на лагерь для внутренне перемещенных лиц Мугунга на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении в Миллера в соцсети X.
Представитель правительства Руанды Йоланде Маколо ответила на сообщение Миллера, назвав вывод американского представителя "абсурдным".
"Это смешно, Мэттью, как ты пришел к такому абсурдному выводу? Силы обороны Руанды ...никогда не нападут на лагерь перемещенных лиц", - говорится в сообщении Маколо в соцсети X.
В пятницу агентство Синьхуа передавало со ссылкой на местные источники, что по меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва бомбы в лагере для внутренне перемещенных лиц на востоке ДРК в провинции Северное Киву. По сведениям Синьхуа, власти провинции обвинили в атаке повстанцев движения М23.
На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе
. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме
договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.