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Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 04.05.2024
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19:39 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/rozysk-1943888657.html
Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского
Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 04.05.2024
Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:39
2024-05-04T19:39
россия
украина
владимир зеленский
петр порошенко
григорий карасин
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому РФ имеет все основания для уголовного преследования этих политиков, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. МВД РФ ранее объявило в розыск Порошенко и Зеленского, следует из базы ведомства. "Зеленский обещал своему украинскому народу мир,.. (прекращение — ред.) агрессивных замыслов — это всё не исполнено: льётся кровь, гибнут люди. Причём гибнут не только на украинской стороне, но гибнут и российские военные, и мирные люди. Продолжается агрессия против регионов России. Во всём этом повинны два человека — президент Порошенко и сменивший его на этом посту президент Зеленский. Ничего не меняется, договоренности не выполняются, громогласные заявления не реализуются. Полные основания для того, чтобы обвинить этих людей в преступлениях против собственного народа, но, в данном случае, против нашего государства и наших граждан", - сказал Карасин. Сенатор напомнил, что и Порошенко, и Зеленский долгое время занимались политической демагогией, обещая предпринять шаги навстречу миру. "Помним, как после кровавого переворота (на Украине - ред.) ... были подписаны Минские договоренности, которые подразумевали вполне конкретные шаги киевского режима навстречу здравому смыслу", - объяснил парламентарий.
https://ria.ru/20240504/obyavlenie-1943883144.html
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россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, григорий карасин, совет федерации рф, политика
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Политика
Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского

Сенатор Карасин: Россия имеет основания для преследования Порошенко и Зеленского

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому РФ имеет все основания для уголовного преследования этих политиков, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
МВД РФ ранее объявило в розыск Порошенко и Зеленского, следует из базы ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Экс-депутат Рады оценил объявление Зеленского в розыск
Вчера, 18:58
"Зеленский обещал своему украинскому народу мир,.. (прекращение — ред.) агрессивных замыслов — это всё не исполнено: льётся кровь, гибнут люди. Причём гибнут не только на украинской стороне, но гибнут и российские военные, и мирные люди. Продолжается агрессия против регионов России. Во всём этом повинны два человека — президент Порошенко и сменивший его на этом посту президент Зеленский. Ничего не меняется, договоренности не выполняются, громогласные заявления не реализуются. Полные основания для того, чтобы обвинить этих людей в преступлениях против собственного народа, но, в данном случае, против нашего государства и наших граждан", - сказал Карасин.
Сенатор напомнил, что и Порошенко, и Зеленский долгое время занимались политической демагогией, обещая предпринять шаги навстречу миру.
"Помним, как после кровавого переворота (на Украине - ред.) ... были подписаны Минские договоренности, которые подразумевали вполне конкретные шаги киевского режима навстречу здравому смыслу", - объяснил парламентарий.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
МВД объявило Порошенко в розыск
Вчера, 16:00
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоГригорий КарасинСовет Федерации РФПолитика
 
 
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