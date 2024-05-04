https://ria.ru/20240504/rozysk-1943888657.html

Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского

Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 04.05.2024

Сенатор прокомментировал объявление в розыск Порошенко и Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:39

2024-05-04T19:39

2024-05-04T19:39

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украина

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петр порошенко

григорий карасин

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политика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому РФ имеет все основания для уголовного преследования этих политиков, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. МВД РФ ранее объявило в розыск Порошенко и Зеленского, следует из базы ведомства. "Зеленский обещал своему украинскому народу мир,.. (прекращение — ред.) агрессивных замыслов — это всё не исполнено: льётся кровь, гибнут люди. Причём гибнут не только на украинской стороне, но гибнут и российские военные, и мирные люди. Продолжается агрессия против регионов России. Во всём этом повинны два человека — президент Порошенко и сменивший его на этом посту президент Зеленский. Ничего не меняется, договоренности не выполняются, громогласные заявления не реализуются. Полные основания для того, чтобы обвинить этих людей в преступлениях против собственного народа, но, в данном случае, против нашего государства и наших граждан", - сказал Карасин. Сенатор напомнил, что и Порошенко, и Зеленский долгое время занимались политической демагогией, обещая предпринять шаги навстречу миру. "Помним, как после кровавого переворота (на Украине - ред.) ... были подписаны Минские договоренности, которые подразумевали вполне конкретные шаги киевского режима навстречу здравому смыслу", - объяснил парламентарий.

https://ria.ru/20240504/obyavlenie-1943883144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, григорий карасин, совет федерации рф, политика