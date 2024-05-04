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МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины - РИА Новости, 04.05.2024
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18:19 04.05.2024 (обновлено: 18:30 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rozysk-1943877435.html
МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины
МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины - РИА Новости, 04.05.2024
МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины
МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины и нынешнего ректора украинского национального университета обороны... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:19
2024-05-04T18:30
украина
россия
михаил коваль
в мире
донбасс
валерий гелетей
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины и нынешнего ректора украинского национального университета обороны Михаила Коваля, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства."Коваль Михаил Владимирович, 26.2.1956. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Коваль был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Ректором нацуниверситета обороны назначен с августа 2022 года.В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
https://ria.ru/20240504/poroshenko-1943856711.html
украина
россия
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украина, россия, михаил коваль, в мире, донбасс, валерий гелетей
Украина, Россия, Михаил Коваль, В мире, Донбасс, Валерий Гелетей
МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины

МВД объявило в розыск бывшего и.о министра обороны Украины Михаила Коваля

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкБывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины и нынешнего ректора украинского национального университета обороны Михаила Коваля, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.
«
"Коваль Михаил Владимирович, 26.2.1956. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Коваль был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Ректором нацуниверситета обороны назначен с августа 2022 года.
В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
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Вчера, 16:00
 
УкраинаРоссияМихаил КовальВ миреДонбассВалерий Гелетей
 
 
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