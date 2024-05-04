https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html

В Сербии спасли трех россиян, заблудившихся в ущелье

В Сербии спасли трех россиян, заблудившихся в ущелье - РИА Новости, 04.05.2024

В Сербии спасли трех россиян, заблудившихся в ущелье

Трое граждан России, которые заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасены, заявило МВД республики. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:37

2024-05-04T22:37

2024-05-04T22:37

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БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России, которые заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасены, заявило МВД республики. "Сотрудники Сектора по ЧС МВД обнаружили и спасли трех иностранных граждан, которые сегодня заблудились на горе Каблар. Российские граждане, две девушки и юноша, ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли", - сообщило МВД в соцсетях и опубликовало фото россиян и спасателей.Во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ, пожарные-спасатели, а также полиция вели поиски с 18.00 (19.00 мск). "По информации, полученной посольством из МВД Сербии, трое граждан России были обнаружены направленными на их поиски спасателями в горной местности в районе города Чачак. В настоящее время наши соотечественники находятся в безопасности. Признательны Сектору по ЧС МВД Сербии за высокий профессионализм и оперативность. Призываем российских туристов проявлять осторожность и не отклоняться от размеченных пешеходных маршрутов", - заявили агентству в российском диппредставительстве.Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на западе от Белграда, является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров.

https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html

https://ria.ru/20240114/alpinistka-1921266539.html

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