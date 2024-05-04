В Сербии спасли трех россиян, заблудившихся в ущелье
В Сербии спасли троих россиян, заблудившихся в Овчарско-Кабларском ущелье
CC BY-SA 4.0 / Vesna Mijailović / Sa Ovčara i Kablara / Cropped image
Овчарско-Кабларское ущелье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России, которые заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасены, заявило МВД республики.
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"Сотрудники Сектора по ЧС МВД обнаружили и спасли трех иностранных граждан, которые сегодня заблудились на горе Каблар. Российские граждане, две девушки и юноша, ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли", - сообщило МВД в соцсетях и опубликовало фото россиян и спасателей.
Во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ, пожарные-спасатели, а также полиция вели поиски с 18.00 (19.00 мск).
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"По информации, полученной посольством из МВД Сербии, трое граждан России были обнаружены направленными на их поиски спасателями в горной местности в районе города Чачак. В настоящее время наши соотечественники находятся в безопасности. Признательны Сектору по ЧС МВД Сербии за высокий профессионализм и оперативность. Призываем российских туристов проявлять осторожность и не отклоняться от размеченных пешеходных маршрутов", - заявили агентству в российском диппредставительстве.
Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на западе от Белграда, является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров.