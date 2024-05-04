"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия закончит СВО взятием Киева и Одессы
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Я думаю, что в конечном итоге будет взят Киев и будет взята Одесса. И россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там (в ПМР. — Прим. ред.) народ", — спрогнозировал эксперт.
Он отметил, что, в то время как российская армия добивается серьезных успехов на передовой, риторика западных стран становится все более воинственной. Британские и французские чиновники все чаще говорят о вводе войск на Украину и о необходимости "наносить удары по территории России" дальнобойным оружием.
"О чем вообще думают эти люди?" — возмутился бывший агент ЦРУ.
В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил о праве Украины "наносить удары по территории России британским оружием". Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины бить по территории России осталась без изменений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными слова Кэмерона и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона — первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
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