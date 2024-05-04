https://ria.ru/20240504/rossiya-1943899896.html

"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО

"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО - РИА Новости, 04.05.2024

"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО

Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:29

2024-05-04T21:29

2024-05-04T23:54

в мире

россия

киев

украина

дэвид кэмерон

дмитрий песков

мария захарова

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что в конечном итоге будет взят Киев и будет взята Одесса. И россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там (в ПМР. — Прим. ред.) народ", — спрогнозировал эксперт.Он отметил, что, в то время как российская армия добивается серьезных успехов на передовой, риторика западных стран становится все более воинственной. Британские и французские чиновники все чаще говорят о вводе войск на Украину и о необходимости "наносить удары по территории России" дальнобойным оружием.Джонсон назвал эти заявления безумными и отметил, что, если бы Москва дала оружие Мексике и говорила о необходимости бить по стратегическим предприятиям в США, Вашингтон рассматривал бы это как акт войны против него."О чем вообще думают эти люди?" — возмутился бывший агент ЦРУ.В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил о праве Украины "наносить удары по территории России британским оружием". Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины бить по территории России осталась без изменений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными слова Кэмерона и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона — первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.

https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html

https://ria.ru/20240504/tsru-1943869747.html

https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html

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киев

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в мире, россия, киев, украина, дэвид кэмерон, дмитрий песков, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру)