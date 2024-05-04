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"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО - РИА Новости, 04.05.2024
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21:29 04.05.2024 (обновлено: 23:54 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rossiya-1943899896.html
"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО
"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО - РИА Новости, 04.05.2024
"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО
Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:29
2024-05-04T23:54
в мире
россия
киев
украина
дэвид кэмерон
дмитрий песков
мария захарова
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Я думаю, что в конечном итоге будет взят Киев и будет взята Одесса. И россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там (в ПМР. — Прим. ред.) народ", — спрогнозировал эксперт.Он отметил, что, в то время как российская армия добивается серьезных успехов на передовой, риторика западных стран становится все более воинственной. Британские и французские чиновники все чаще говорят о вводе войск на Украину и о необходимости "наносить удары по территории России" дальнобойным оружием.Джонсон назвал эти заявления безумными и отметил, что, если бы Москва дала оружие Мексике и говорила о необходимости бить по стратегическим предприятиям в США, Вашингтон рассматривал бы это как акт войны против него."О чем вообще думают эти люди?" — возмутился бывший агент ЦРУ.В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил о праве Украины "наносить удары по территории России британским оружием". Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины бить по территории России осталась без изменений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными слова Кэмерона и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона — первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
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в мире, россия, киев, украина, дэвид кэмерон, дмитрий песков, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Киев, Украина, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Два ключевых города". Экс-агент ЦРУ предположил, как Россия закончит СВО

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия закончит СВО взятием Киева и Одессы

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Киев и Одессу, прежде чем специальная операция завершится, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Я думаю, что в конечном итоге будет взят Киев и будет взята Одесса. И россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там (в ПМР. — Прим. ред.) народ", — спрогнозировал эксперт.
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Он отметил, что, в то время как российская армия добивается серьезных успехов на передовой, риторика западных стран становится все более воинственной. Британские и французские чиновники все чаще говорят о вводе войск на Украину и о необходимости "наносить удары по территории России" дальнобойным оружием.
Джонсон назвал эти заявления безумными и отметил, что, если бы Москва дала оружие Мексике и говорила о необходимости бить по стратегическим предприятиям в США, Вашингтон рассматривал бы это как акт войны против него.
"О чем вообще думают эти люди?" — возмутился бывший агент ЦРУ.
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В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил о праве Украины "наносить удары по территории России британским оружием". Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины бить по территории России осталась без изменений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными слова Кэмерона и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона — первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
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В миреРоссияКиевУкраинаДэвид КэмеронДмитрий ПесковМария ЗахароваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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