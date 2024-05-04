https://ria.ru/20240504/roditeli-1943811354.html
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 04.05.2024
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:29
2024-05-04T09:29
2024-05-04T09:34
общество
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УФА, 4 мая - РИА Новости. Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Год семьи еще одна оренбургская семья отмечена высокой наградой. Медали ордена "Родительская слава" удостоены Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбургского района. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ",- написал Паслер. Губернатор рассказал, что семья воспитывает 5 сыновей. Старшие – студенты техникумов, средние – школьники. Скоро станет первоклассником самый младший сын. Мама Анна Юрьевна успешно занимается хозяйством и воспитанием детей. Папа Сергей Иванович - финансист по образованию. У супругов совместный бизнес. "Сыновья стараются показывать достойные результаты в учебе, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов. Увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, помогают родителям. За этим, казалось бы, будничным перечислением дел – большая работа. Многодетные семьи знают это не понаслышке. Замотивировать каждого на выполнение рутинных обязанностей – дорогого стоит",- отметил Паслер. Он добавил, что Толокольниковы - пример крепкой, сплочённой семьи. "Знаю, в Оренбургской области таких немало. Спасибо вам за достойное воспитание детей и работу во благо Оренбургской области",- написал губернатор.
https://ria.ru/20240427/diplomy-1942747235.html
https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оренбургская область, оренбургский район, россия, денис паслер
Общество, Оренбургская область, Оренбургский район, Россия, Денис Паслер
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
Семью Толокольниковых из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
УФА, 4 мая - РИА Новости.
Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале
.
"В Год семьи еще одна оренбургская семья отмечена высокой наградой. Медали ордена "Родительская слава" удостоены Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбургского района. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ",- написал Паслер.
Губернатор рассказал, что семья воспитывает 5 сыновей. Старшие – студенты техникумов, средние – школьники. Скоро станет первоклассником самый младший сын. Мама Анна Юрьевна успешно занимается хозяйством и воспитанием детей. Папа Сергей Иванович - финансист по образованию. У супругов совместный бизнес.
"Сыновья стараются показывать достойные результаты в учебе, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов. Увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, помогают родителям. За этим, казалось бы, будничным перечислением дел – большая работа. Многодетные семьи знают это не понаслышке. Замотивировать каждого на выполнение рутинных обязанностей – дорогого стоит",- отметил Паслер.
Он добавил, что Толокольниковы - пример крепкой, сплочённой семьи. "Знаю, в Оренбургской области таких немало. Спасибо вам за достойное воспитание детей и работу во благо Оренбургской области",- написал губернатор.