https://ria.ru/20240504/roditeli-1943811354.html

Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"

Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 04.05.2024

Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"

Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:29

2024-05-04T09:29

2024-05-04T09:34

общество

оренбургская область

оренбургский район

россия

денис паслер

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УФА, 4 мая - РИА Новости. Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Год семьи еще одна оренбургская семья отмечена высокой наградой. Медали ордена "Родительская слава" удостоены Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбургского района. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ",- написал Паслер. Губернатор рассказал, что семья воспитывает 5 сыновей. Старшие – студенты техникумов, средние – школьники. Скоро станет первоклассником самый младший сын. Мама Анна Юрьевна успешно занимается хозяйством и воспитанием детей. Папа Сергей Иванович - финансист по образованию. У супругов совместный бизнес. "Сыновья стараются показывать достойные результаты в учебе, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов. Увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, помогают родителям. За этим, казалось бы, будничным перечислением дел – большая работа. Многодетные семьи знают это не понаслышке. Замотивировать каждого на выполнение рутинных обязанностей – дорогого стоит",- отметил Паслер. Он добавил, что Толокольниковы - пример крепкой, сплочённой семьи. "Знаю, в Оренбургской области таких немало. Спасибо вам за достойное воспитание детей и работу во благо Оренбургской области",- написал губернатор.

https://ria.ru/20240427/diplomy-1942747235.html

https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html

оренбургская область

оренбургский район

россия

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Варвара Скокшина

общество, оренбургская область, оренбургский район, россия, денис паслер