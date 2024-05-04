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Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 04.05.2024
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09:29 04.05.2024 (обновлено: 09:34 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/roditeli-1943811354.html
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 04.05.2024
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"
Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:29
2024-05-04T09:34
общество
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УФА, 4 мая - РИА Новости. Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Год семьи еще одна оренбургская семья отмечена высокой наградой. Медали ордена "Родительская слава" удостоены Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбургского района. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ",- написал Паслер. Губернатор рассказал, что семья воспитывает 5 сыновей. Старшие – студенты техникумов, средние – школьники. Скоро станет первоклассником самый младший сын. Мама Анна Юрьевна успешно занимается хозяйством и воспитанием детей. Папа Сергей Иванович - финансист по образованию. У супругов совместный бизнес. "Сыновья стараются показывать достойные результаты в учебе, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов. Увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, помогают родителям. За этим, казалось бы, будничным перечислением дел – большая работа. Многодетные семьи знают это не понаслышке. Замотивировать каждого на выполнение рутинных обязанностей – дорогого стоит",- отметил Паслер. Он добавил, что Толокольниковы - пример крепкой, сплочённой семьи. "Знаю, в Оренбургской области таких немало. Спасибо вам за достойное воспитание детей и работу во благо Оренбургской области",- написал губернатор.
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общество, оренбургская область, оренбургский район, россия, денис паслер
Общество, Оренбургская область, Оренбургский район, Россия, Денис Паслер
Семью из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"

Семью Толокольниковых из Оренбуржья наградили орденом "Родительская слава"

© Денис Паслер/TelegramСемья Анны и Сергея Толокольниковых
Семья Анны и Сергея Толокольниковых
© Денис Паслер/Telegram
Семья Анны и Сергея Толокольниковых
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УФА, 4 мая - РИА Новости. Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбуржья, воспитывающие пятерых сыновей, награждены медалью ордена "Родительская слава ", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"В Год семьи еще одна оренбургская семья отмечена высокой наградой. Медали ордена "Родительская слава" удостоены Анна и Сергей Толокольниковы из Оренбургского района. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ",- написал Паслер.
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Губернатор рассказал, что семья воспитывает 5 сыновей. Старшие – студенты техникумов, средние – школьники. Скоро станет первоклассником самый младший сын. Мама Анна Юрьевна успешно занимается хозяйством и воспитанием детей. Папа Сергей Иванович - финансист по образованию. У супругов совместный бизнес.
"Сыновья стараются показывать достойные результаты в учебе, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов. Увлекаются спортом, ведут здоровый образ жизни, помогают родителям. За этим, казалось бы, будничным перечислением дел – большая работа. Многодетные семьи знают это не понаслышке. Замотивировать каждого на выполнение рутинных обязанностей – дорогого стоит",- отметил Паслер.
Он добавил, что Толокольниковы - пример крепкой, сплочённой семьи. "Знаю, в Оренбургской области таких немало. Спасибо вам за достойное воспитание детей и работу во благо Оренбургской области",- написал губернатор.
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