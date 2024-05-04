https://ria.ru/20240504/rf-1943842331.html

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.05.2024

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:21

2024-05-04T14:21

2024-05-04T14:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

семеновка (краматорск)

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240504/udary-1943842026.html

донецкая народная республика

россия

семеновка (краматорск)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, семеновка (краматорск), безопасность