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Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 04.05.2024 (обновлено: 14:46 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rf-1943842331.html
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:21
2024-05-04T14:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
семеновка (краматорск)
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240504/udary-1943842026.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, семеновка (краматорск), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Семеновка (Краматорск), Безопасность
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Группировка "Центр" за неделю освободила Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, сообщили в Минобороны.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСеменовка (Краматорск)Безопасность
 
 
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