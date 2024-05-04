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Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:21
2024-05-04T14:21
2024-05-04T14:46
специальная военная операция на украине
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семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахумутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, сообщили в Минобороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе "Abrams" производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП "Bradley" производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, семеновка (краматорск), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Семеновка (Краматорск), Безопасность
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи