https://ria.ru/20240504/remont-1943831484.html

"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой

"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой - РИА Новости, 04.05.2024

"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой

В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:43

2024-05-04T12:43

2024-05-04T12:43

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на военных ВСУ."Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — подчеркнули в репортаже.Украинские военные признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия. При этом отмечается, что на поддержку Запада возлагается мало надежд."За нас никто воевать не будет", — заключил солдат ВСУ.По информации газеты Washington Post, украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley: чтобы их получить, нужно подать официальный запрос старшему командующему, но и у того они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины