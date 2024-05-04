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"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой - РИА Новости, 04.05.2024
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12:43 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/remont-1943831484.html
"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой
"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой - РИА Новости, 04.05.2024
"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой
В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:43
2024-05-04T12:43
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на военных ВСУ."Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — подчеркнули в репортаже.Украинские военные признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия. При этом отмечается, что на поддержку Запада возлагается мало надежд."За нас никто воевать не будет", — заключил солдат ВСУ.По информации газеты Washington Post, украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley: чтобы их получить, нужно подать официальный запрос старшему командующему, но и у того они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Иллюзий нет": в ВСУ раскрыли, что произошло на передовой

ZDF: в ВСУ критически не хватает механиков и запчастей для ремонта техники

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В украинской армии наблюдается острая нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на военных ВСУ.
"Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — подчеркнули в репортаже.
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Украинские военные признаются, что им приходится долго ждать недостающих элементов для починки оружия. При этом отмечается, что на поддержку Запада возлагается мало надежд.
"За нас никто воевать не будет", — заключил солдат ВСУ.
По информации газеты Washington Post, украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley: чтобы их получить, нужно подать официальный запрос старшему командующему, но и у того они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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