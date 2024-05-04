В Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых"
ZDF: полиция Германии расследует нападение на двух политиков партии "Зеленых"
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Правоохранители Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых", сообщает портал немецкого новостного телеканала ZDF со ссылкой на полицию.
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"Согласно заявлению полиции, это может быть политически мотивированное преступление. Поиски подозреваемых пока не увенчались успехом. Следователи ищут свидетелей", - сообщает телеканал.
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Отмечается, что оба депутата от партии "Зеленых" Кай Геринг и Рольф Флис подверглись нападению в Эссене после партийного мероприятия в четверг вечером, согласно их собственным заявлениям.
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"Инцидент произошел в четверг вечером по дороге домой после мероприятия партии "Зеленых". К обоим подошла группа прохожих. По данным полиции, это привело к ссоре, в ходе которой Флисс получил удар кулаком в лицо", - уточняет телеканал.
Оба политика, как утверждается, подверглись оскорблениям, добавили чиновники. Затем оба подозреваемых скрылись на такси в направлении центра города. Отмечается, что поиски подозреваемых пока безуспешны. Следователи ищут свидетелей. По данным полиции, это может быть политически мотивированное преступление.
Ранее Социал-демократическая партия Германии сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке.
Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
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