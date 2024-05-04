https://ria.ru/20240504/rassledovanie-1943892805.html

В Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых"

В Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых" - РИА Новости, 04.05.2024

В Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых"

Правоохранители Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых", сообщает портал немецкого новостного телеканала ZDF со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:11

2024-05-04T20:11

2024-05-04T20:11

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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Правоохранители Германии расследуют нападение на двух политиков партии "Зеленых", сообщает портал немецкого новостного телеканала ZDF со ссылкой на полицию. "Согласно заявлению полиции, это может быть политически мотивированное преступление. Поиски подозреваемых пока не увенчались успехом. Следователи ищут свидетелей", - сообщает телеканал. Отмечается, что оба депутата от партии "Зеленых" Кай Геринг и Рольф Флис подверглись нападению в Эссене после партийного мероприятия в четверг вечером, согласно их собственным заявлениям. "Инцидент произошел в четверг вечером по дороге домой после мероприятия партии "Зеленых". К обоим подошла группа прохожих. По данным полиции, это привело к ссоре, в ходе которой Флисс получил удар кулаком в лицо", - уточняет телеканал. Оба политика, как утверждается, подверглись оскорблениям, добавили чиновники. Затем оба подозреваемых скрылись на такси в направлении центра города. Отмечается, что поиски подозреваемых пока безуспешны. Следователи ищут свидетелей. По данным полиции, это может быть политически мотивированное преступление. Ранее Социал-демократическая партия Германии сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

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в мире, германия, саксония, европарламент