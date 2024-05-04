https://ria.ru/20240504/rada-1943891154.html

В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск

В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024

В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск

Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T20:00

2024-05-04T20:00

2024-05-05T01:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

алексей гончаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в эфире французского телеканала LCI."Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска. — Прим. ред.)", — сказал он.На днях Макрон в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Он предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936411439.html

украина

россия

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины, евросоюз, киев