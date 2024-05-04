Рейтинг@Mail.ru
В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 04.05.2024 (обновлено: 01:05 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rada-1943891154.html
В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск
В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск - РИА Новости, 05.05.2024
В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск
Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T20:00
2024-05-05T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg
ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в эфире французского телеканала LCI.&quot;Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.На днях Макрон в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Он предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936411439.html
украина
россия
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_75:0:1908:1375_1920x0_80_0_0_609ba0c4b721eecb9c5024599ccecec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Киев
В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск

Депутат Рады допустил, что Киев попросит Запад ввести войска при нехватке сил

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Рады Алексей Гончаренко
Депутат Рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутат Рады Алексей Гончаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в эфире французского телеканала LCI.
«

"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска. — Прим. ред.)", — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину
18 марта, 03:43
На днях Макрон в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.
В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Он предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских
28 марта, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныЕвросоюзКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала