Посол Нидерландов завершает свою работу в России
Посол Королевства Нидерланды Плух завершает свою работу в России
© Посольство Нидерландов в МосквеПосол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве
© Посольство Нидерландов в Москве
Посол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух в качестве завершающего его работу в России мероприятия принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве, сообщили в дипмиссии Нидерландов.
В посольстве напомнили, что 4 мая в Нидерландах отмечается День поминовения павших, когда принято вспоминать погибших во время Второй мировой войны и других военных конфликтах и миротворческих операциях.
© Посольство Нидерландов в МосквеПосол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве
© Посольство Нидерландов в Москве
Посол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве
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"Ежегодно, начиная с 1992 года, сотрудники посольства Королевства Нидерландов в Москве и представители нидерландского сообщества в России собираются 4 мая на Введенском кладбище в Москве у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса. Не стал исключением и этот год.
"После двух минут молчания в память о погибших Посол и Председатель Нидерландского клуба в Москве возложили венок к мемориальному камню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нидерландского посольства.
В дипмиссии добавили, что участие в церемонии "завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов в России".