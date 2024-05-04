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Посол Нидерландов завершает свою работу в России

Посол Нидерландов завершает свою работу в России - РИА Новости, 04.05.2024

Посол Нидерландов завершает свою работу в России

Посол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух в качестве завершающего его работу в России мероприятия принял участие в церемонии возложения цветов по случаю... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:10

2024-05-04T21:10

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Посол Королевства Нидерланды Хиллес Бесхоор Плух в качестве завершающего его работу в России мероприятия принял участие в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших, прошедшей на Введенском кладбище в Москве, сообщили в дипмиссии Нидерландов. В посольстве напомнили, что 4 мая в Нидерландах отмечается День поминовения павших, когда принято вспоминать погибших во время Второй мировой войны и других военных конфликтах и миротворческих операциях. "Ежегодно, начиная с 1992 года, сотрудники посольства Королевства Нидерландов в Москве и представители нидерландского сообщества в России собираются 4 мая на Введенском кладбище в Москве у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса. Не стал исключением и этот год. "После двух минут молчания в память о погибших Посол и Председатель Нидерландского клуба в Москве возложили венок к мемориальному камню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нидерландского посольства. В дипмиссии добавили, что участие в церемонии "завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов в России".

https://ria.ru/20240410/niderlandy-1938976681.html

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