https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html
В Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о фронтовиках
В Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о фронтовиках - РИА Новости, 04.05.2024
В Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о фронтовиках
Группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке, передает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:26
2024-05-04T22:26
2024-05-04T22:33
в мире
нью-йорк (город)
игорь кочанов
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая - РИА Новости. Группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки" прошло через Бруклинский мост и возложило цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. При этом по пути двигаться колонне мешали сторонние активисты с антироссийской и проукраинской символикой. Кроме того, как рассказал РИА Новости глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан, были попытки сорвать акцию заранее. "Проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, обвиняя нас в том, что мы используем это мероприятие в каких-то политических целях. Обвиняли нас в том, что мы собираемся принести сюда политические лозунги и какую-то политическую символику", - сказал Кочан. "Они пытались сорвать мероприятие. Хотели, чтобы нам отозвали разрешение", - указал он. По его словам, цель акции почтить память героев семей с тем, чтобы роль героев Советского Союза ценили и по сей день.
https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html
нью-йорк (город)
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Шествие в Нью-Йорке в память о фронтовиках Великой Отечественной войны
Шествие в память о фронтовиках Великой Отечественной проходит в Нью-Йорке на Бруклинском мосту
2024-05-04T22:26
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PT0M19S
РИА Новости
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в мире, нью-йорк (город), игорь кочанов
В мире, Нью-Йорк (город), Игорь Кочанов
В Нью-Йорке попытались сорвать акцию в память о фронтовиках
В Нью-Йорке провокаторы пытались сорвать акцию в память о героях Второй мировой