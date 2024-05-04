https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html

"Гибридное оружие". В Прибалтике готовят новый план против России

"Гибридное оружие". В Прибалтике готовят новый план против России - РИА Новости, 04.05.2024

"Гибридное оружие". В Прибалтике готовят новый план против России

Русскоязычное население Эстонии поставили перед жестким выбором: либо с Москвой, либо против нее. Ультиматум могут оформить на законодательном уровне. Эксперты... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:12

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прибалтика

московский патриархат

русская православная церковь

врнс

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русскоязычное население Эстонии поставили перед жестким выбором: либо с Москвой, либо против нее. Ультиматум могут оформить на законодательном уровне. Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях такого решения.Не договорилисьОплата консультаций — почасовая, конкретные услуги — от 130 евро, налог с оборота плюс сумма на непредвиденные расходы. Вот лишь немногие условия адвокатского бюро Ellex Raidla — лидера в странах Балтии (как позиционирует себя сама контора).К нему-то за помощью и обратилось руководство эстонского МВД. Дело предстоит нешуточное. Готовясь к нему, чиновники последние пару недель активно ездили по монастырям и беседовали со священниками.Но не паломничества ради — духовный вояж напрямую связан с наймом юристов. В кельях сотрудники министерства вели разговоры отнюдь не о возвышенном. А об очень серьезном — например, о безопасности. "Мы посещаем приходы, объясняем угрозы, которые несет в себе нынешняя ситуация", — рассказал в интервью вице-канцлер МВД Райво Кюйт."Нынешняя ситуация" сложилась вокруг действующей в республике Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). С недавнего времени она вызывает у светских властей интерес и даже опасение.Повод пришел издалека. Чуть больше месяца назад в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя состоялся внеочередной съезд общественной организации Всемирный русский народный собор (ВРНС). По итогам приняли документ, на который живо отреагировали в Прибалтике. "Специальная военная операция, — говорится в "Наказе" ВРНС, — является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа. <…> После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". Провозглашается также, что специальная военная операция — это "священная война" с духовной точки зрения. А границы "Русского мира как <…> феномена" шире государственных.Вслед за этим вице-канцлер МВД Райво Кюйт пригласил к себе на беседу руководство ЭПЦ, чтобы те разъяснили свое отношение к столь противоречивым заявлениям из Москвы. "Мы не поддерживаем эти идеи ни на каком уровне", — сказал по итогу встречи епископ Тартуский Даниил (Леписк).Священнослужитель сослался на опубликованное в тот же день обращение синода: "Русский народный собор — общественная организация другого государства, решения которого, несмотря на участие в нем представителей Русской православной церкви, не имеют отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата".Поначалу стороны вроде бы нашли консенсус. Но уже в середине апреля глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране."Можно предположить, что эстонский министр может запустить некую пугающую процедуру, <…> но более вероятно, что эстонские власти будут использовать саму эту угрозу как рычаг давления на ЭПЦ, чтобы она сама дистанцировалась от РПЦ", — комментировал тогда новость президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.Однако коллеги Ляэнеметса по Социал-демократической партии позиций не сдали — и внесли соответствующий проект в парламент. "Московский патриархат, — говорится в документе, — является гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире"."Это невозможно"Параллельно силовики начали проводить разъяснительную работу на местах. С этой целью и поехали в тур по монастырям. Приходам пытаются внушить неизбежность разрыва с Москвой. У МВД, похоже, есть свой план выхода из ситуации."Решения могут быть разными, <…> в идеале <…> наилучшим <…> было бы существование в стране единой семьи православных, объединенных в Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ. — Прим. ред.)", — поделился соображениями Райво Кюйт.Но с ЭАПЦ у Русской церкви всегда были натянутые отношения. Подконтрольная Константинополю и учрежденная не вполне каноническим путем, она в 1990-е стала яблоком раздора между двумя религиозными организациями. Дошло даже до разрыва на короткое время евхаристического общения.Сам министр внутренних дел 23 апреля отправился в Пюхтицкий монастырь в Куремяэ. Обитель — один из русских духовных центров в Прибалтике. К тому же монастырь ставропигиальный, то есть на особом положении и подчиняется непосредственно патриарху Московскому.По словам Ляэнеметса, прием был "теплым и открытым". Он объяснил, почему государство считает позицию главы РПЦ, высказанную на съезде ВРНС, неприемлемой. Настоятельница, игуменья Филарета, в свою очередь, заверила: "заявления патриарха Кирилла ни к чему не обязывают" братию.Более напряженным разговор стал, когда речь зашла о переподчинении. "Согласно светскому законодательству, отделение монастыря от Московского патриархата не представляет сложности, но с точки зрения церковного права ситуация гораздо сложнее", — отметил министр. Поэтому власти в ближайшее время будут искать выход, чтобы избежать канонических нарушений.Игуменья Филарета в открытом письме Совету церквей Эстонии разъяснила, почему последнее не потребуется. Ведь разрыв с РПЦ попросту невозможен."От нас хотят, чтобы мы по своей инициативе отказались от ставропигиального статуса, — пишет монахиня. — <…> Мы не можем, не имеем права в одностороннем порядке разорвать ее, так как ставропигиальный статус <…> прописан в Уставе, <…> который мы по своей воле не вправе изменять".Настоятельница также добавила: ставропигию Пюхтицкая обитель получила в 1990-м — от патриарха Алексия II. И для насельниц память об этом священна, поскольку именно он в бытность митрополитом Таллинским спас монастырь от закрытия."Непростая процедура"Пока стороны остались при своих. ЭПЦ в официальном обращении предложила отложить обсуждение рийгикогу злополучного документа о "террористическом" Московском патриархате. А парламентская комиссия уже направила его в очередь на голосование.Ляэнеметс, кстати, оговорился: если православные приходы не займут четкой позиции в сложившейся ситуации, то дело может кончиться принудительным прекращением их деятельности — через суд.Любопытно, что инициатива главы МВД нашла как сторонников, так и противников. Партия "Отечество", например, поддержала идею признать Московский патриархат террористической организацией. Один из ее членов Ахти Калликорм даже предложил разорвать с ЭПЦ все договоры 50-летней аренды культовых строений.Ведь "арендатор <…> заявляет о своем желании вести священную войну". А потому, заключил парламентарий, он "должен освободить помещение из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность".А вот центристы, напротив, идею министра раскритиковали: "Нельзя наказывать всех православных священников и верующих Эстонии за слова одного человека (патриарха Кирилла. — Прим. ред.)".По мнению центриста и бывшего мэра Таллина Михаила Кылварта, это будет означать, что тысячи людей в один момент станут террористами.Профессор церковной истории факультета религии Тартуского университета Рихо Альтнурме указывает на более глубинные проблемы, к которым приведет столь радикальный шаг светских властей.Во-первых, разрыв канонической связи с Москвой потребует волеизъявления прихожан и духовенства ЭПЦ. "Это чем-то похоже на то, как жители Эстонии в данный момент могут отказаться от российского гражданства, <…> определенно непростая процедура", — поясняет эксперт.Во-вторых, две православные структуры — московская и константинопольская — "не ладят друг с другом". А потому свыше трехсот тысяч русских (почти 23 процента населения республики) могут оказаться на грани раскола.

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, москва, прибалтика, московский патриархат, русская православная церковь, врнс, аналитика - религия и мировоззрение