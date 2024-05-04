https://ria.ru/20240504/postradavshiy-1943910461.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 04.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:54
2024-05-04T23:54
2024-05-04T23:54
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
киров
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Кирова ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html
петровский район
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петровский район, донецк, киров, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Киров, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина