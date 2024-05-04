https://ria.ru/20240504/postradavshiy-1943910461.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 04.05.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T23:54

2024-05-04T23:54

2024-05-04T23:54

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

киров

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_160:0:1235:605_1920x0_80_0_0_ac9316aea0a26bee0f3f276aa6c9d2d0.jpg

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Кирова ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html

петровский район

донецк

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, киров, сцкк