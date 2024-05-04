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В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2024
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:05
2024-05-04T23:05
2024-05-04T23:05
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка: в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала мирная жительница