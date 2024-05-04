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В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/postradavshaya-1943908181.html
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2024
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T23:05
2024-05-04T23:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка: в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка: в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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