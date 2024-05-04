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МВД объявило Порошенко в розыск - РИА Новости, 04.05.2024
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16:00 04.05.2024 (обновлено: 19:00 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/poroshenko-1943856711.html
МВД объявило Порошенко в розыск
МВД объявило Порошенко в розыск - РИА Новости, 04.05.2024
МВД объявило Порошенко в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:00
2024-05-04T19:00
россия
в мире
украина
петр порошенко
одесская область
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства."Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В базе также указывается место рождения разыскиваемого - город Болград Одесская область Украины.Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.
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россия, в мире, украина, петр порошенко, одесская область
Россия, В мире, Украина, Петр Порошенко, Одесская область
МВД объявило Порошенко в розыск

Бывший президент Украины Порошенко объявлен в розыск в России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.
"Петр Алексеевич Порошенко, 26.9.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В базе также указывается место рождения разыскиваемого - город Болград Одесская область Украины.
Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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