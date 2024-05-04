https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России

"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 04.05.2024

"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России

Журналисты издания Myśl Polska испугались за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:45

2024-05-04T11:45

2024-05-04T15:05

анджей дуда

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Журналисты издания Myśl Polska испугались за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны."В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задалась вопросом редакция издания.В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240504/vsu-1943821476.html

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анджей дуда, дмитрий песков, россия, польша, в мире, политика