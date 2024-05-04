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"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 04.05.2024
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11:45 04.05.2024 (обновлено: 15:05 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html
"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России
"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России - РИА Новости, 04.05.2024
"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России
Журналисты издания Myśl Polska испугались за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:45
2024-05-04T15:05
анджей дуда
дмитрий песков
россия
польша
в мире
политика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Журналисты издания Myśl Polska испугались за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны."В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задалась вопросом редакция издания.В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240504/vsu-1943821476.html
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анджей дуда, дмитрий песков, россия, польша, в мире, политика
Анджей Дуда, Дмитрий Песков, Россия, Польша, В мире, Политика
"Выживем ли?" В Польше забили тревогу из-за предупреждения России

Myśl Polska: будущее Польши под угрозой из-за размещения ядерного оружия США

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Журналисты издания Myśl Polska испугались за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны.
«
"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и ее жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — задалась вопросом редакция издания.
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За несколько дней. Стало известно, что ВС России сделали с ВСУ на передовой
Вчера, 11:09
В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти страны готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 09:04
 
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