https://ria.ru/20240504/politsiya-1943905033.html

В Москве задержали участников конфликта со стрельбой

В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве задержали участников конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:21

2024-05-04T22:21

2024-05-04T23:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", — говорится в заявлении.Ранее в субботу в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция ищет участника конфликта на Коровинском шоссе, который, предположительно, выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Двух других подозреваемых доставили в отдел правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html

москва

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2024

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происшествия, москва