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В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
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22:21 04.05.2024 (обновлено: 23:45 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/politsiya-1943905033.html
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:21
2024-05-04T23:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. &quot;По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего&quot;, — говорится в заявлении.Ранее в субботу в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция ищет участника конфликта на Коровинском шоссе, который, предположительно, выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Двух других подозреваемых доставили в отдел правоохранительных органов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой на севере Москвы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", — говорится в заявлении.

Ранее в субботу в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция ищет участника конфликта на Коровинском шоссе, который, предположительно, выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Двух других подозреваемых доставили в отдел правоохранительных органов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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