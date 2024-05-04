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В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:21
2024-05-04T22:21
2024-05-04T23:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", — говорится в заявлении.Ранее в субботу в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция ищет участника конфликта на Коровинском шоссе, который, предположительно, выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Двух других подозреваемых доставили в отдел правоохранительных органов.
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происшествия, москва
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой на севере Москвы
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех участников конфликта со стрельбой на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали стрелявшего", — говорится в заявлении.
Ранее в субботу в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция ищет участника конфликта на Коровинском шоссе, который, предположительно, выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Двух других подозреваемых доставили в отдел правоохранительных органов.