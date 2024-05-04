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В Москве ищут участника потасовки со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
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22:13 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/politsiya-1943904435.html
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой
Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:13
2024-05-04T22:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что около 20.35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое других участников доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание стрелявшего, уточнили в ведомстве.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой

Полиция Москвы ищет участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Предварительно установлено, что около 20.35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двое других участников доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание стрелявшего, уточнили в ведомстве.
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