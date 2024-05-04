https://ria.ru/20240504/politsiya-1943904435.html

В Москве ищут участника потасовки со стрельбой

В Москве ищут участника потасовки со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве ищут участника потасовки со стрельбой

Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:13

2024-05-04T22:13

2024-05-04T22:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что около 20.35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое других участников доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание стрелявшего, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва