https://ria.ru/20240504/politsiya-1943904435.html
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой
Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:13
2024-05-04T22:13
2024-05-04T22:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Предварительно установлено, что около 20.35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое других участников доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание стрелявшего, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html
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происшествия, москва
В Москве ищут участника потасовки со стрельбой
Полиция Москвы ищет участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут участника конфликта на Коровинском шоссе в Москве, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Предварительно установлено, что около 20.35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двое других участников доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание стрелявшего, уточнили в ведомстве.