https://ria.ru/20240504/podrostok-1943864260.html

В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички

В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички - РИА Новости, 04.05.2024

В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички

Шестнадцатилетний подросток погиб, получив удар током и упав с крыши электрички возле Саранска в Мордовии, сообщает центральное следственное управление на... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:40

2024-05-04T16:40

2024-05-04T16:40

происшествия

саранск

россия

кузнецк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб, получив удар током и упав с крыши электрички возле Саранска в Мордовии, сообщает центральное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. "Он скрытно передвигался на электропоезде сообщением Саранск – Кузнецк, где получил удар электрическим током, от чего упал с крыши и погиб", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что утром в субботу на железнодорожном перегоне Саранск – Рузаевка Куйбышевской железной дороги вблизи железнодорожной станции Саранск в результате электротравмы скончался 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшие по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html

саранск

россия

кузнецк

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происшествия, саранск, россия, кузнецк