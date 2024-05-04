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В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички - РИА Новости, 04.05.2024
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16:40 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/podrostok-1943864260.html
В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички
В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички - РИА Новости, 04.05.2024
В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички
Шестнадцатилетний подросток погиб, получив удар током и упав с крыши электрички возле Саранска в Мордовии, сообщает центральное следственное управление на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:40
2024-05-04T16:40
происшествия
саранск
россия
кузнецк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб, получив удар током и упав с крыши электрички возле Саранска в Мордовии, сообщает центральное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. "Он скрытно передвигался на электропоезде сообщением Саранск – Кузнецк, где получил удар электрическим током, от чего упал с крыши и погиб", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что утром в субботу на железнодорожном перегоне Саранск – Рузаевка Куйбышевской железной дороги вблизи железнодорожной станции Саранск в результате электротравмы скончался 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшие по неосторожности смерть человека).
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происшествия, саранск, россия, кузнецк
Происшествия, Саранск, Россия, Кузнецк
В Мордовии подросток погиб, упав с крыши электрички

В Мордовии шестнадцатилетний подросток погиб, упав с крыши электрички

© РИА Новости / Мария МарикянЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Железнодорожные пути . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб, получив удар током и упав с крыши электрички возле Саранска в Мордовии, сообщает центральное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
«
"Он скрытно передвигался на электропоезде сообщением Саранск – Кузнецк, где получил удар электрическим током, от чего упал с крыши и погиб", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что утром в субботу на железнодорожном перегоне Саранск – Рузаевка Куйбышевской железной дороги вблизи железнодорожной станции Саранск в результате электротравмы скончался 16-летний подросток.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшие по неосторожности смерть человека).
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