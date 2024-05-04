https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html

Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду - РИА Новости, 04.05.2024

Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:17

2024-05-04T02:17

2024-05-04T02:17

экономика

синергия

финансовая пирамида

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли удастся, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.Она напомнила об одном из важнейших принципов финансов, который не затрагивают не только в программах финансовой грамотности, но и в вузовских курсах экономики. “Это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?”, — рассуждает она.В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.К сожалению, попасть в финансовую пирамиду просто — мошенники заботятся о привлечении любителей легких денег фантастически высокими ставками и огромным доходом. А вот изъять вложенные средства не так просто — лучше сразу обращаться в суд и инициировать проверку, советует Копылова.

https://ria.ru/20240403/moshenniki-1937571144.html

https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, синергия, финансовая пирамида