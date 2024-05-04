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Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду - РИА Новости, 04.05.2024
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02:17 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html
Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду
Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду - РИА Новости, 04.05.2024
Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду
Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T02:17
2024-05-04T02:17
экономика
синергия
финансовая пирамида
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли удастся, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.Она напомнила об одном из важнейших принципов финансов, который не затрагивают не только в программах финансовой грамотности, но и в вузовских курсах экономики. “Это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?”, — рассуждает она.В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.К сожалению, попасть в финансовую пирамиду просто — мошенники заботятся о привлечении любителей легких денег фантастически высокими ставками и огромным доходом. А вот изъять вложенные средства не так просто — лучше сразу обращаться в суд и инициировать проверку, советует Копылова.
https://ria.ru/20240403/moshenniki-1937571144.html
https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html
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экономика, синергия, финансовая пирамида
Экономика, Синергия, Финансовая пирамида
Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

Доцент Копылова сочла отсутствие депозитария у инвесткомпании признаком пирамиды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли удастся, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.
Она напомнила об одном из важнейших принципов финансов, который не затрагивают не только в программах финансовой грамотности, но и в вузовских курсах экономики. “Это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?”, — рассуждает она.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
3 апреля, 13:29
В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.
К сожалению, попасть в финансовую пирамиду просто — мошенники заботятся о привлечении любителей легких денег фантастически высокими ставками и огромным доходом. А вот изъять вложенные средства не так просто — лучше сразу обращаться в суд и инициировать проверку, советует Копылова.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Проект "Слово пацана/Slovopacana" внесли в список финансовых пирамид
13 января, 11:07
 
ЭкономикаСинергияФинансовая пирамида
 
 
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