Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 04.05.2024 (обновлено: 04:50 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году - РИА Новости, 04.05.2024
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году
Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T03:08
2024-05-04T04:50
общество
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", - сказала депутат Госдумы. Последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года - на 19,5%, добавила Бессараб.
https://ria.ru/20240430/pensii-1943215675.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году

Депутат Бессараб сообщила об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
"В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", - сказала депутат Госдумы.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
30 апреля, 21:26
Последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года - на 19,5%, добавила Бессараб.
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала