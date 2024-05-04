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В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году - РИА Новости, 04.05.2024
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году
Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T03:08
2024-05-04T03:08
2024-05-04T04:50
общество
светлана бессараб
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", - сказала депутат Госдумы. Последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года - на 19,5%, добавила Бессараб.
https://ria.ru/20240430/pensii-1943215675.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году
Депутат Бессараб сообщила об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные пенсии будут увеличены с 1 октября этого года, предварительно, на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
"В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", - сказала депутат Госдумы.
Последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года - на 19,5%, добавила Бессараб.