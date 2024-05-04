https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943858585.html

Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024

Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:10

2024-05-04T16:10

2024-05-04T16:10

религия

русская православная церковь

великий пост

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

пасха

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении. Уточняется, что прямая трансляция богослужения начнется в 23.30 на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", а также на сайте РПЦ - Патриархия.ru. "Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения", - добавили в РПЦ. Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943844953.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, пасха