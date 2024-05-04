https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943858585.html
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:10
2024-05-04T16:10
2024-05-04T16:10
религия
русская православная церковь
великий пост
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
пасха
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении. Уточняется, что прямая трансляция богослужения начнется в 23.30 на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", а также на сайте РПЦ - Патриархия.ru. "Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения", - добавили в РПЦ. Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943844953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, пасха
Религия, Русская православная церковь, Великий пост , Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Пасха
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
"В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении.
Уточняется, что прямая трансляция богослужения начнется в 23.30 на телеканалах "Первый", "Россия 1" и "Спас", а также на сайте РПЦ - Патриархия.ru.
"Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения", - добавили в РПЦ.
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.