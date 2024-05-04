Рейтинг@Mail.ru
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/otdykh-1943882770.html
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым - РИА Новости, 04.05.2024
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым
Порядка пяти тысяч детей из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Краснодарский край и Крым, сообщил губернатор региона Денис Паслер в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:56
2024-05-04T18:56
краснодарский край
оренбургская область
россия
денис паслер
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/68/1449266812_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_ff1543983f886ba520093a2d2d57bfe6.jpg
УФА, 4 мая - РИА Новости. Порядка пяти тысяч детей из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Краснодарский край и Крым, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале. "Оренбургские дети едут на отдых в Краснодарский край и Крым, как и говорила Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер РФ - ред.). Спасибо за эту помощь! Предварительно 5 тысяч юных оренбуржцев регион отправит на отдых и оздоровление, пока родители будут заниматься восстановлением жилья", - написал он. Ранее власти региона сообщали, что в результате наводнения из 46 детских баз отдыха затопило 24, которые обеспечивали 70% детского отдыха.
https://ria.ru/20240504/orenburg-1943876593.html
краснодарский край
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/68/1449266812_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e3ed57853acf2ad939e1d252f81043ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, оренбургская область, россия, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Краснодарский край, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым

Паслер: пять тысяч детей из затопленного Оренбуржья поедут отдыхать в Крым

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 мая - РИА Новости. Порядка пяти тысяч детей из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Краснодарский край и Крым, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
"Оренбургские дети едут на отдых в Краснодарский край и Крым, как и говорила Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер РФ - ред.). Спасибо за эту помощь! Предварительно 5 тысяч юных оренбуржцев регион отправит на отдых и оздоровление, пока родители будут заниматься восстановлением жилья", - написал он.
Ранее власти региона сообщали, что в результате наводнения из 46 детских баз отдыха затопило 24, которые обеспечивали 70% детского отдыха.
Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье
Вчера, 18:14
 
Краснодарский крайОренбургская областьРоссияДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала