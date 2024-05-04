https://ria.ru/20240504/otdykh-1943882770.html

Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым

Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым - РИА Новости, 04.05.2024

Дети из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Крым

Порядка пяти тысяч детей из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Краснодарский край и Крым, сообщил губернатор региона Денис Паслер в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:56

2024-05-04T18:56

2024-05-04T18:56

краснодарский край

оренбургская область

россия

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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УФА, 4 мая - РИА Новости. Порядка пяти тысяч детей из затопленных районов Оренбургской области поедут отдыхать в Краснодарский край и Крым, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале. "Оренбургские дети едут на отдых в Краснодарский край и Крым, как и говорила Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер РФ - ред.). Спасибо за эту помощь! Предварительно 5 тысяч юных оренбуржцев регион отправит на отдых и оздоровление, пока родители будут заниматься восстановлением жилья", - написал он. Ранее власти региона сообщали, что в результате наводнения из 46 детских баз отдыха затопило 24, которые обеспечивали 70% детского отдыха.

https://ria.ru/20240504/orenburg-1943876593.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

краснодарский край, оренбургская область, россия, денис паслер, наводнения в россии — 2024